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Miroslav Koubek reconoce que Chequia perdió demasiadas oportunidades en el Mundial

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México, 24 jun (EFE).- El seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek, aceptó este miércoles que su equipo dejó ir demasiadas oportunidades y eso fue decisivo para quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026.

"Pudimos sumar más en los primeros dos partidos; hoy quiero felicitar a México por su gran desempeño, pero nosotros le facilitamos las cosas y les hicimos la vida más fácil", señaló el estratega en una rueda de prensa.

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Luego de un buen rendimiento en el primer tiempo, en el que estuvieron cerca de tomar ventaja con un disparo de Denis Visinsky, los checos fueron de más a menos y resultaron superados por los mexicanos que los golearon por 0-3.

Koubek lamentó algunos errores, que calificó de tontos, como el del primer gol de México, convertido por Mateo Chávez, luego de que tres defensas fueron superados por los atacantes mexicanos.

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"Ese primer gol fue clave: tres de nuestros jugadores fueron superados. Luego pasó lo que pasó", explicó.

El entrenador también lamentó la manera cómo su equipo dejó ir la victoria ante Sudáfrica, que empató con un penalti de última hora convertido por Teboho Mokoena.

"Esa fue otra oportunidad perdida".

A pesar de concentrarse en lo hecho en el Mundial, Koubek aceptó que su país se ha quedado rezagado en el fútbol y necesita hacer cambios, en los cuales espera estar presente porque tiene contrato vigente y no piensa renunciar.

Si bien reconoció que la altitud de Ciudad de México, 2.240 metros sobre el mar, afectó a jugadores como el delantero Visinsky, el entrenador calificó a México como justo ganador, aunque ellos estuvieron en desventaja por los numerosos viajes de las dos últimas semanas.

"Hemos viajado mucho, hemos tenido que tomar muchos vuelos, lo cual cansó. México debió haber ido a Dallas a jugar con nosotros", ironizó. EFE

(fotos)

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