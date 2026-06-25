Espana agencias

Por goleada y con Neymar en cancha: los brasileños celebran a pura samba la clasificación

Guardar
Google icon

São Paulo, 24 jun (EFE).- Ignorando el frío y la lluvia, decenas de hinchas se congregaron este miércoles en el Estadio Pacaembú, en la ciudad de São Paulo, para ver juntos el partido de la selección brasileña contra Escocia y unir fuerzas por la clasificación.

Frente a tres pantallas grandes, los aficionados vivieron una noche de emociones intensas gracias a un partido que tuvo de todo: goleada, con dos tantos de Vinícius Jr. y uno de Matheus Cunha; la vuelta de Neymar tras casi tres años sin vestir la camiseta de la Canarinha, y el ingreso de la joven promesa Endrick a minutos del final.

PUBLICIDAD

Desafiando los horarios de oficina y el implacable tráfico de la metrópoli, no fueron pocos los que llegaron con el balón ya rodando y se colocaron la camiseta de Brasil por encima del traje.

Muchos incluso se perdieron el primer tanto, que llegó a los siete minutos a pies del delantero del Real Madrid, que frotó la lámpara y aprovechó un mal pase de los escoceses.

PUBLICIDAD

Y, cuando parecía amainar el festejo, desde el parlante se escuchó que el relator anunció el gol de Haití en el partido que se jugaba en simultáneo, lo que ampliaba la ventaja de Brasil sobre Marruecos, su rival más directo del grupo C.

Ese gol caribeño se gritó en São Paulo como si fuese propio. Entre lágrimas de felicidad, una joven hincha brasileña elevó sus manos al cielo para agradecer a Dios.

En la segunda mitad, Escocia tuvo algunas llegadas peligrosas al área que terminaron en manos del portero sudamericano.

Fue ahí cuando el Fan Fest activó su propio protocolo de defensa “mística”: cada vez que el rival acechaba, decenas de manos se levantaban formando “cuernitos" para atraer la mala suerte.

Sin embargo, el clima generalizado, y más luego de los tres goles, fue de festejo. Las caras manifestaban alegría y algunos hinchas bailaban samba al compás del ritmo que imponía el relato futbolístico.

“Hoy, en el tercer partido, Brasil logró jugar mejor que en los otros. Estamos más acoplados", comentó a EFE aliviado Felipe, un aficionado de 34 años, presente en el evento con la camiseta ‘verdeamarela’.

El clímax de la tarde llegó desde el banquillo, cuando la cámara enfocó a Neymar calentando al borde del campo.

El delantero de 34 años, que no integraba el once de la Canarinha desde el 17 de octubre de 2023, ingresó a los 76 minutos y los hinchas aplaudían cada vez que tocaba la pelota.

“No da para juzgar aún” el desempeño de Neymar, dijo a EFE la brasileña Sandra Cristina, aunque dijo que, más allá de los jugadores, cree en que el equipo puede bordar su sexta estrella.

Poco después, entró Endrick y fue altamente ovacionado por un público que esperaba con ansias al joven prodigio.

“Estamos para hacer el cuarto”, comentó sobre el final un hombre a sus amigos. Y es que no faltaron oportunidades para ampliar la cuenta, aunque sí eficacia por parte del conjunto brasileño.

Entre la marea amarilla se encontraban Flor López, Adri Lugones, y Magdalena López Arano, tres amigas argentinas que viajaron por trabajo y fueron invitadas por locales a vivir el partido.

"Teníamos miedo del resultado porque si Brasil perdía ¡no nos iban a invitar más!", comentaron entre risas, y aseguraron que la rivalidad histórica entre ambas selecciones se suavizó gracias a la "amistad" de Lionel Messi y Neymar.

Las tres destacaron “la alegría” con la que sus vecinos vivieron el partido, y dijeron que los aficionados argentinos son igual de eufóricos pero “más sufridos”.

Con el pase a dieciseisavos en el bolsillo y el sueño del ‘hexa’ más vivo que nunca, la noche de miércoles en la ciudad acabó a pura samba, risas y festejos.

“Vamos con todo. ¡Vamos por la sexta, Brasil!”, expresó a EFE Jonathan, que asistió al evento junto a su compañera de trabajo.

Ahora, el once de Carlo Ancelotti espera por su próximo rival, proveniente del grupo F, entre Países Bajos, Japón y Suecia. EFE

adm/laa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Extinguido el incendio forestal de Aznalcóllar y estabilizado el de Gerena (Sevilla)

Infobae

Felipe VI regresa a México tras 7 años en una normalización de las relaciones bilaterales

Infobae

Ecuador copa Times Square con "toda la fe del mundo" para derrotar a Alemania

Infobae

Uruguay apunta al duelo con España con la posible vuelta de Giménez y sin Araujo

Infobae

Doce selecciones ya se han clasificado y siete hacen las maletas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

ECONOMÍA

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo