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Benjamín Noval reedita su título nacional júnior contrarreloj en Sabiñánigo

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El ciclista asturiano Benjamín Noval (22:53) reeditó su título nacional de contrarreloj júnior masculina en los Campeonatos de España de ciclismo, que se disputan en Sabiñánigo (Huesca) entre el 25 y el 28 de junio.

Noval, que aspira el viernes a revalidar también el campeonato en ruta de la categoría, fue el más rápido desde el control intermedio de tiempos y llegó a rebasar al cántabro Raúl López (23:56), que entró en meta tres segundos más tarde. El tercer puesto fue para el madrileño Martín Gutiérrez (24:08).

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"No salía con ningún tiempo en mente, salía al máximo. Fui por sensaciones, me conocía bastante bien. Intenté seguir con una buena cadencia, un buen ritmo, mantener la velocidad durante mucho tiempo. Después de ese giro a izquierdas, de ahí a la rotonda es donde estaba la crono. Me encontré bien, aceleré y lo pagué un poco después, pero me encontré superbién, las piernas no me dolían", declaró Noval a la RFEC.

El título contra el crono se disputó, en categoría júnior, en el mismo recorrido para hombres y mujeres, el cual también se empleará para la prueba de mujeres sub-23 y élite: 18,6 kilómetros con la subida a Larrés como plato fuerte, cerca del final.

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El corredor cántabro Darío Gimeno (24:41) mantuvo el mejor crono durante la primera mitad de la prueba. Como en la categoría femenina, hubo cambios significativos entre el control intermedio de tiempos y la meta, ya que la primera mitad del recorrido estaba mucho más enfocada a rodadores y especialistas y los mejores escaladores brillaban en la parte final.

El navarro Aitor Mata (24:26), que había tomado la salida justo en la mitad de los participantes, fue el siguiente en firmar el mejor tiempo profesional. "Una crono muy dura marcada por el calor, he llegado con la boca seca. Se ha hecho todo lo mejor posible. En la zona inicial se podía ganar mucha velocidad, en la otra parte picaba más para arriba", declaró a la RFEC.

Noval fue dominando desde el punto intermedio. Firmó un registro de 12:49 en el control de tiempos cerca de la mitad de la crono, el único capaz de bajar de los 13 minutos, mejorando en medio minuto al líder provisional. Llegó a rebasar durante la subida al navarro Luca Martínez, que había tomado la salida dos minutos antes.

Antes de que el asturiano llegara a la meta, el madrileño Martín Gutiérrez (24:08) se puso líder provisional por unos minutos, y el catalán Lucas Strahodinsky (24:17) también mejoró el registro de Aitor Mata. Noval finalmente paró el crono en 22 minutos y 53 segundos, seguido inmediatamente por el cántabro Raúl López, que había salido un minuto antes del asturiano y, por tanto, consiguió el segundo mejor tiempo (23:56).

La competición, en las faldas de los Pirineos, arranca este jueves con la disputa de las pruebas contra el crono de todas las categorías. El viernes será el turno de la ruta júnior, tanto masculina como femenina; el sábado, la ruta sub-23 masculina y la sub-23 y élite femenina; y el domingo, el colofón lo pondrá la carrera en ruta élite masculina. EFE

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