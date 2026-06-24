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Desalojadas 144 personas de una residencia de Mallorca tras un fuego por un cortocircuito

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Palma, 24 jun (EFE).- Un total de 144 personas, entre internos y trabajadores, de una residencia de Inca (Mallorca) han sido desalojadas este miércoles por un incendio ya extinguido provocado por un cortocircuito. Si bien no constan heridos, el suceso ha obligado a atender a algunas personas por inhalación leve de humo.

En declaraciones a la prensa, el técnico de los Bomberos de Mallorca Enric Campins ha detallado que el cuerpo de emergencias ha recibido a las 9:45 horas un aviso por un incendio en la planta baja de una residencia, hasta donde se han desplazado efectivos de los parques de Inca, Alcúdia y Manacor.

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El fuego, que Bomberos ha dado por extinguido alrededor de mediodía sin que haya personas heridas, ha provocado que el edificio llegara a estar "inundado de humo", según ha relatado.

Además del cuerpo de emergencias, hasta el lugar de los hechos también se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

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Fuentes del instituto armado han detallado a EFE que el fuego ha obligado a desalojar a 144 personas -117 internos y 27 trabajadores-y que los servicios de emergencia han atendido 'in situ' a varias personas en por inhalación leve de humo, sin que conste que ninguna haya tenido que ser trasladada al hospital.

Sobre las causas que han motivado el fuego, han detallado que todo apunta a un cortocircuito que se ha producido en el cuadro eléctrico del recinto.

De hecho, según ha relatado Campins, uno de los problemas del centro es que la instalación eléctrica ha quedado afectada, por lo que en la actualidad la residencia carece de luz.

El bombero ha señalado que el geriátrico todavía huele a humo y que algunas habitaciones están "bastante oscurecidas".

Según ha informado el Consell de Mallorca, ante la imposibilidad de regresar esta noche, algunos usuarios estarán temporalmente con sus familiares, mientras que otros serán recolocados en residencias privadas del mismo grupo que el geriátrico afectado.

Además, de los 117 internados en el centro, 44 serán realojados de forma temporal en plazas públicas del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). EFE

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