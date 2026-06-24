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Aprobada la reforma de la ley electoral para que Formentera tenga un escaño en el Senado

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Madrid, 24 jun (EFE).- Una mayoría holgada del Senado ha dado el visto bueno este miércoles a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) se reforme para incluir a Formentera como una circunscripción en las elecciones al Senado al margen del escaño que hasta ahora compartía con Ibiza.

Han votado a favor 252 senadores y ninguno en contra, con cinco abstenciones: de los cuatro de Vox y la representante de UPN.

Tras esta votación, el cambio en la ley es ya definitivo, pues el Congreso ya lo aprobó la semana pasada y este era el último paso, a falta solo de la publicación en el BOE, por lo que se aplicará en cuanto haya elecciones.

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"Es de justicia" y "para rectificar un error histórico", ha expuesto en el debate previo el actual senador que representa a Ibiza y Formentera, el ibicenco Juanjo Ferrer, quien este verano cederá su escaño a la formenterana Neus Massanet, su suplente en la lista de una coalición del PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda, ya que así lo pactaron para el último año de legislatura.

Miquel Jerez, del PP, ha dicho en su turno posterior que Ferrer se merece en su despedida un agradecimiento "por su empeño" como senador estos tres años, un reconocimiento que le hace "más allá de las diferencias ideológicas".

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Otros senadores han recordado durante el debate que la falta de un escaño propio para Formentera llega con 19 años de retraso, porque desde 2007 la isla cuenta con un consell propio, y un precepto de la Constitución otorgaba escaño a las que tengan esa entidad local.

No obstante, en el listado de circunscripciones al Senado en otra frase de la Constitución figuraba Ibiza-Formentera, con un guion, por lo que esto prevalecía y permanecía el escaño conjunto.

Ese guion fue suprimido en la cuarta reforma histórica de la Carta Magna, que entró en vigor hace un mes y que dio pie a esta ulterior reforma de la Loreg.

El PNV durante el debate ha lamentado que no se aceptaran enmiendas en el Congreso para otras reformas de la Loreg paralelas a esta, como la de que haya circunscripción autonómica en vez de la provincial en las generales y en vez de la única en las europeas.

Y desde ERC han lamentado, por su parte, que el PP y Vox impidieran en el Congreso que la reforma de la Constitución no incluyera de paso, además, cambiar el topónimo de Ibiza por el vernáculo Eivissa en la Carta Magna. EFE

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