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Una ofrenda floral en la valla de Melilla recuerda a las víctimas del 24J y exige justicia

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Melilla, 24 jun (EFE).- Entidades sociales de Melilla y otros puntos de España se han concentrado este miércoles en la valla fronteriza, ante el antiguo paso de Barrio Chino, para realizar una ofrenda floral en el cuarto aniversario de la tragedia del 24J, recordar a las víctimas, algunas de las cuales siguen desaparecidas, y exigir justicia.

Entre los participantes había inmigrantes y todos ellos han colocado ramilletes de claveles rojos en la alambrada tras un minuto de silencio y la lectura de un manifiesto en el que se ha denunciado que en estos cuatro años “ni se ha buscado justicia ni se ha hecho reparación alguna” hacia las víctimas mortales, al menos 23, según datos oficiales de Marruecos, que algunas ONG elevan al centenar.

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Javier Baeza, portavoz de Coordinadora de Barrios, ha sido el encargado de leer el texto, en el que los participantes han señalado al Gobierno español, “el mismo que dio la orden” y que “sigue revictimizando a estos jóvenes y acusándoles de sus propias muertes y heridas”.

Ha recordado que los migrantes que trataron de acceder a Melilla en aquel trágico salto a la valla eran personas refugiadas, “jóvenes a quienes se arrinconó y condujo hasta la muerte”, muchos de los cuales “siguen desaparecidos”.

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“Cuerpos y vidas atravesadas por las fronteras que matan, destruyen futuros y sobre todo ahogan democracias”, ha resumido el manifiesto, en el que se ha acusado al Ministerio del Interior de “mantener ese mantra inhumano y antidemocrático de que se intervino con la fuerza mínima indispensable”.

“Hacer de las fronteras un espacio de cuchillas y concertinas no parece ser suficiente. Había que provocar esa masacre que hoy cuatro años después recordamos”, han continuado antes de empezar a colocar las flores en la valla “ignominiosa” en la que Interior ha retirado los tornos del antiguo paso fronterizo, cerrado desde hace más de seis años.

Baeza, con una camiseta en la que se podía leer ‘Las fronteras matan’, ha denunciado en declaraciones a los periodistas que las familias de las víctimas del 24J “siguen siendo maltratadas por el Estado español”, porque no se les permite viajar a Melilla, al igual que sucedió en Ceuta con la tragedia del Tarajal, para reconocer y dar entierro a sus seres queridos. EFE

(Foto) (Vídeo)

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