Airbus confirma que han empezado los trabajos para nuevo centro del A330 MRTT en Sevilla

Sevilla, 24 jun (EFE).- El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, ha confirmado este miércoles que ya han empezado en la planta de San Pablo en Sevilla los trabajos para optimizar el espacio disponible para abrir a finales de 2027 un centro especializado en la conversión en militar del avión cisterna A330 MRTT.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la entrega al Ministerio de Defensa del C295, el presidente de Airbus en España ha explicado que están trabajando para optimizar el espacio en la factoría de San Pablo para llevar a cabo la conversión del A330 MRTT, el modelo cisterna multirol, con el fin de responder al aumento de la demanda internacional de este tipo de aeronaves.

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Además de estas tareas de adaptación, el complejo sevillano asumirá labores de mantenimiento, reparación y modernización de aviones A330 MRTT que ya están operativos en distintos países.

Las nuevas instalaciones complementarán el trabajo que actualmente se desarrolla en Getafe (Madrid) y, con ello, Airbus incrementará su capacidad de producción anual, pasando de cinco a siete conversiones de este modelo cada año.

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El A330 MRTT es uno de los aviones cisterna más utilizados del mundo y está preparado para realizar misiones de reabastecimiento en vuelo, transporte de tropas y carga, así como evacuaciones médicas.

Airbus acumula actualmente 91 pedidos procedentes de 19 países y mantiene una cuota de mercado cercana al 90 % fuera de Estados Unidos. EFE