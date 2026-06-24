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El Real se despide con un 'Il trovatore' con Anna Netrebko, Piotr Beczała y Marina Rebeka

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Madrid, 24 jun (EFE).- El Teatro Real despide la temporada con 17 funciones entre el 29 de junio y el 20 de julio de 'Il trovatore', la ópera más popular en vida de su compositor, Giuseppe Verdi, con cuatro diferentes repartos encabezados por cantantes como Anna Netrebko, Marina Rebeka, Saioa Hernández, Piotr Beczała o Artur Ruciński.

Esta reposición de la coproducción con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera, presentada en el Teatro Real en 2019, cuenta con dirección musical del director honorario del Teatro Real, Nicola Luisotti y escénica de Francisco Negrín, que procura desenmarañar los hilos dramatúrgicos del truculento drama del español Antonio García Gutiérrez.

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Las funciones estarán protagonizadas por cuatro repartos -con 12 nacionalidades- en los que destacan las sopranos Marina Rebeka, Saioa Hernández y Anna Netrebko (Leonora); los tenores Piotr Beczała, Vittorio Grigòlo, Celso Albelo y Yusif Eyvazov (Manrico); los barítonos Artur Ruciński, Juan Jesús Rodríguez y George Petean (El conde de Luna).

Asimismo, actuarán las mezzosopranos Ksenia Dudnikova, Anita Rachvelishvili, Teresa Romano y Clémentine Margaine (Azucena). Todos estos cantantes han actuado ya en el Real, con excepción del tenor Grigòlo y Rachvelishvili, que debutarán en su escenario.

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Con su acción localizada en Vizcaya y Aragón, esta ópera de la trilogía popular verdiana –junto a 'Rigoletto' y 'La traviata'- fue de lejos la más exitosa en vida de Verdi, ha explicado en la presentación Nicola Luisotti, para quien esta obra condicionaría a futuro al resto de los compositores europeos tanto por el uso del leitmov como por su concepción musical y teatral.

"Intentamos que el título que se programe para verano tenga algo de popular, de gusto masivo y de festivo. Y esta ópera es muy trágica pero también muy popular", ha subrayado al respecto el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch. "Entre 1850 a 1913 hay un abismo entre 'Il trovatore' y cualquier otra ópera, de Verdi o no", ha añadido.

Por su parte, su director de escena ha destacado que en esta ópera "la mayoría de la acción es narrada" y por tanto su argumento está centrado en el hecho de que los humanos "estamos atados al pasado".

Por eso hace visibles a fantasmas del pasado, como la madre de Azucena, quemada en la hoguera, y su hijo, al que arrojó al fuego por error. De ahí, temas como la venganza o las llamas, que atenazan los recuerdos de los protagonistas.

"Solo hay un personaje, Leonora, que quiere ir hacia adelante", ha añadido el director de escena. Este papel es desempeñado en el primer reparto la soprano letona Marina Rebeka.

En castellano, la cantante ha explicado que es un rol en el que debe mostrar muchas coloraturas, pero en el que también debe poseer la técnica del belcanto. "Tengo que tener la voz limpia, llena y ligera hasta el final, pese al calor de Madrid", ha bromeado.

Por su parte, el tenor polaco Piotr Beczała, que ha recibido un premio del Teatro Real tras la rueda de prensa, ha reconocido que sigue "sin saber quién es Manrico, cuánto es un músico y cuanto un guerrero", aunque cree que al que apodan 'il trovatore' tiene más tendencia a lo segundo.

"La magia es mantener el equilibrio entre la vertiente lírica y la dramática. A veces en una frase pasa de ser un suave músico y amante a ser un soldado", ha remarcado. EFE

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