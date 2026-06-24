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Mourinho:"No niego que amo al Real Madrid, pero no tengo resentimiento hacía el Barcelona"

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El portugués José Mourinho, que inicia su segunda etapa al frente del Real Madrid, regresa al club blanco porque lo ama, asegura que no tiene "resentimiento alguno" con el Barcelona, con el que disputó clásicos que superaron el aspecto puramente deportivo, y que llega "para ayudar a todos y no para criticar o hablar, sino para escuchar".

Mourinho regresa al Real Madrid trece años después de su marcha en 2013. En este tiempo ha dirigido al Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma, Fenerbahce y Benfica.

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"No niego que amo al Real Madrid y por eso regreso, pero no guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Simplemente disfruto jugando contra ellos, porque en el fútbol uno disfruta jugando contra los mejores. Los mejores te impulsan a ser mejor", declaró Mourinho en una entrevista a Vanity Fair Portugal.

Durante su primera etapa en el Real Madrid, los clásicos frente al Barcelona llegaron a tener una rivalidad superlativa al contar con los dos mejores jugadores del mundo en ese momento, el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

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"Me encantaba jugar esos partidos. No los veía, los jugaba. Y me fascinaban. Pero incluso después de tantos años, cuántas veces me he encontrado con gente en la calle diciendo que el mundo se paralizaba por esos partidos. Y ya no es así", confesó.

"La gente ya no ve los clásicos como antes. El mundo se paralizaba. No se trataba solo de Real Madrid y Barcelona ni de España. Era el mundo entero. La gente esperaba con ansias esos partidos. Por supuesto, Cristiano y Messi eran íconos. Eran los dos mejores jugadores del mundo. El Real Madrid es el mejor club del mundo. El Barcelona también es uno de los mejores pero después del Real Madrid", apuntó.

"Sinceramente, fue una locura. Creo que es un poco como Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic. Aunque ahora el tenis cuenta con jóvenes promesas, quienes lo aman recuerdan aquellos años como algo especial. Aquellos clásicos también fueron especiales", comentó.

Para el técnico portugués el Real Madrid es diferente a los demás por su "historia", que es "incomparable".

"Creo que las camisetas blancas tienen algo mágico, pero la realidad es que podrían ser negras, verdes o azules y no cambiaría nada porque lo que ha hecho del Real Madrid lo que es, es su historia", aseguró.

"No se trata de la historia de tantos jugadores increíbles que jugaron en el Real Madrid, se trata del club y de los títulos. Por supuesto, hay periodos difíciles en los que no pueden ganar, como suelen hacer los campeones, y siempre hay periodos en los que hay que construir y hay que reconstruir", señaló.

"Eso está en el ADN del Real Madrid, el club más grande del mundo en muchos aspectos, en lo social, económico, en muchos sentidos. Pero al final, lo que perdura son los títulos, y cuando hablamos del Real Madrid, hablamos de historia del fútbol, de legado futbolístico", manifestó.

Mourinho llega a un Real Madrid que en los últimos meses ha vivido un periodo turbulento con críticas a algunos de sus jugadores, incluido el delantero francés Kylian Mbappé, una situación que tendrá que gestionar.

"Tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito comprender cosas que, en este momento, desconozco. Lo que sé ahora mismo es lo que leo en los medios y lo que veo en la televisión. Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, analizar, comunicar, preguntar, responder preguntas y entablar un diálogo fluido y honesto", apuntó.

"Al final, lo que quiero es ayudar a los jugadores, al equipo y al club a mejorar. Estoy aquí para ayudar a todos, no para criticar, no para hablar, sino para escuchar. Lo único que puedo decir de Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor", concluyó. EFE

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