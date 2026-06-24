Los Wizards eligen a AJ Dybantsa con el número 1 absoluto en el draft

Nueva York (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Los Washington Wizards eligieron este martes con el número uno absoluto a AJ Dybantsa, alero de Brigham Young University (BYU) de Utah, que se convirtió en el primer 'pick' número 1 de la historia de la universidad.
Dybantsa, de 206 centímetros de altura, promedió 25.5 puntos, 6.8 rebotes y 3.7 asistencias por partido en la última temporada con BYU.
El alero se incorpora a unos Wizards que pretenden cambiar el rumbo después de acostumbrarse a la irrelevancia deportiva en las últimas temporadas. EFE
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