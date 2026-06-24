Junts insiste en la "vía Starmer" e insta a Sánchez a tomarse tiempo para decidir

Madrid, 24 jun (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este miércoles en la "vía Starmer" para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se aparte y el Parlamento elija a otro presidente, y le ha instado a tomarse tiempo para decidir sobre ella.

En su réplica al presidente en su comparecencia en el Congreso por los casos de corrupción que afectan al PSOE, Nogueras ha defendido que la propuesta, inspirada en la dimisión de Keir Starmer como primer ministro británico, es "legítima y democrática" y resolvería dos asuntos que a su parecer ha sido incapaz de resolver el Gobierno, cumplir los acuerdos con Junts y frenar a la ultraderecha.

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Ha invitado al Ejecutivo a "moverse" y no esperar que PP y Vox lo hagan con una moción de censura, y ha instado a Sánchez a "meditar internamente" qué hacer con su propuesta.

Una respuesta que, ha dicho, requiere de "madurez" y que sería una solución para evitar elecciones y que la extrema derecha pueda gobernar con el PP.

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A su juicio, Sánchez tiene dos opciones: la vía Starmer o no hacer nada, pero esto último -ha advertido- "lleva a la extrema derecha al poder".

Con todo, ha preguntado al presidente si desea ser el responsable de que el partido de Santiago Abascal llegue al Gobierno: "Si no se aparta, lo será", ha remachado. EFE

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