Joan Mir, convencido de que en el TT Assen podrá mostrar su "potencial"

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, dijo sentirse "bien" para la cita del TT Assen, escenario del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que promete ser "un fin de semana muy caluroso", en un circuito que es "muy diferente a Brno y, por supuesto, a Hungría".

"Creo que podemos seguir demostrando nuestro potencial", comentó Mir en la nota de su equipo, en la que explicó del TT Assen que es "un circuito donde muchos pilotos y motos han sido fuertes en el pasado". "Si podemos repetir nuestro fin de semana en la República Checa, sé que es posible quedar entre los cinco primeros", agregó.

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"Hemos tenido mala suerte los últimos años, pero lo bueno de la suerte es que siempre puede cambiar", afirmó Mir.

Su compañero, el italiano Luca Marini, undécimo en la tabla de puntos del campeonato, comentó que su objetivo en los Países Bajos es "ser fuertes el viernes por la tarde" ya que "Assen es un circuito bastante complicado para adelantar", así que salir desde las primeras cuatro filas les "facilitará mucho las cosas".

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"El equipo ha estado trabajando arduamente los últimos fines de semana para seguir mejorando la moto", comentó Marini, quien dijo estar seguro de que "cuando se apaguen las luces el domingo, como equipo estaremos en nuestro mejor momento del fin de semana". EFE