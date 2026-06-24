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Japón a confirmar clasificación y Suecia por la supervivencia

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Óscar González

Dallas (EE,UU), 24 jun (EFE).- De vuelta a Dallas, donde comenzó su participación en el Mundial 2026, Japón confía en cerrar una clasificación a dieciseisavos que se le ha complicado a Suecia, después de ser goleada por los Países Bajos.

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Japón, que dio una buena imagen ante los neerlandeses (2-2) y goleó a Túnez (4-0), aspira al primer puesto del grupo F, pero sabe que será complicado. Empatados a todo con el equipo de Ronald Koeman, lo normal es que los 'oranje' ganen con claridad a los tunecinos, que han encajado 9 goles en dos partidos, pese a cambiar de entrenador con el Mundial empezado.

De momento, se centran en cumplir con su parte. Si no pierden, estarán en los dieciseisavos, donde en función de la posición se cruzarán con Brasil o Marruecos, en Monterrey o Houston.

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Suecia lo tiene peor, porque a la euforia que vivió con la goleada a Túnez le siguió el drama de una inesperada debacle ante Países Bajos (5-1), que le aboca a vencer para asegurar la clasificación. El empate le dejaría en manos de otros para pasar con 4 puntos como uno de los 8 mejores terceros.

Aupada en ataque por Viktor Gyokeres y Alexander Isak, el conjunto de Graham Potter sufre por una debilidad defensiva que quedó expuesta frente a los de Koeman, lo que puede aprovechar Japón con sus rápidas transiciones.

Sin embargo, el técnico inglés Graham Potter, que alineó el mismo equipo en las dos primeras jornadas, sigue confiando en Victor Lindelof, Isak Hien y Gustaf Lagerbielke.

No contarán los Samurais Azules, mientras, con Take Kubo, que ya se perdió el partido contra Túnez tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda, pero sí con el buen momento de Daichi Kamada y Ayase Ueda, goleadores ambos contra Túnez.

En ausencia de Kubo, Junya Ito podría mantener su puesto detrás de Ayase Ueda, junto con Daizen Maeda, quien regresa al equipo. Kamada, por eso, podría retrasar su posición.

- Alineaciones probables:

Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Kazuma Watanabe, Hiroki Ito; Ritso Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda; Ayase Ueda.

Seleccionador: Hajime Moriyasu

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelof, Isak Hien, Gustav Lagerbielke; Jesper Karlstrom; Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak, Victor Gyokeres.

Seleccionador: Graham Potter (GBR).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Estadio AT&T de Arlington. 18.00 horas (23.00 GMT). EFE

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