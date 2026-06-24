El delantero Chupete se disculpa por unos cánticos ofensivos hacia el Sevilla

Málaga, 24 jun (EFE).- El delantero Carlos Ruiz 'Chupete', máximo goleador esta temporada del Málaga con 25 tantos y segundo de LaLiga Hypermotion a uno solo de Sergio Arribas (Almería), ha pedido perdón por unos cánticos ofensivos hacia el Sevilla y su afición, en cuya cantera estuvo entre 2016 y 2020, en las celebraciones por el ascenso malaguista a LaLiga EA Sports.

"¡Hola, sevillistas! Quería pediros disculpas desde el primero hasta el último si he podido ofender a alguien el día de la celebración. Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué. Guardo buenos momentos y grandes amigos de mi etapa con vosotros y no quiero que nada manche aquellos años y mucho menos, molestar a nadie. Nuevamente, mis disculpas y mucha suerte para esta nueva temporada. Un abrazo", dijo el jugador cordobés en sus redes sociales.

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El centrocampista Julen Lobete también se disculpó en sus redes sociales con los aficionados malaguistas por su intervención durante la recepción en el Ayuntamiento de Málaga, donde entonó una canción con alguna palabra obscena que no digirieron bien muchos seguidores, ya que había muchos menores de edad entre el público.

"Me pudo la euforia en el balcón y dije algo fuera de lugar en un momento tan importante. Pido disculpas por eso. Los que me conocéis sabéis cómo soy... Soy un trocito de pan, aunque ayer (por el lunes) igual iba un poco tostado. Gracias por una tarde inolvidable", señaló el futbolista guipuzcoano. EFE

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