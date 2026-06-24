Torres ve una "vergüenza" que el PP apoye en la UE el reglamento de retornos de migrantes

Madrid, 24 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "vergüenza" que el PP apoye en la Unión Europea el reglamento de retornos, que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países.

Una normativa, a la que el Gobierno de España se ha opuesto, que avala los "campos de concentración" y es "todo lo contrario" a defender los derechos humanos, según ha denunciado el ministro durante el pleno del Congreso ante una pregunta sobre política migratoria de la diputada el PP Sofía Acedo.

PUBLICIDAD

También ha reprochado al PP que esté en contra del proceso de regularización de inmigrantes y la figura del arraigo, vía ordinaria para obtener el permiso de residencia después de un tiempo viviendo en España, a pesar de que son medidas que apoyan "incluso" la patronal y la Iglesia, a las que el PP "tanto protege", según Torres.

A este respecto, el ministro ha citado las palabras del papa León XIV durante su visita a Canarias con las que aseguraba que "la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera".

PUBLICIDAD

Antes, Torres ha acusado a la diputada del PP por Melilla de haber "traicionado" a todos los ciudadanos de la ciudad autónoma al votar en contra de la modificación de la ley de extranjería que permitió establecer el mecanismo de acogida solidaria de niños y adolescentes entre todas las comunidades.

Un modelo que ha permitido que 100 menores que llegaron a Melilla, 600 a Ceuta y más de 2.000 a Canarias estén hoy "escolarizados y mejor atendidos en el resto de España".

PUBLICIDAD

En su turno de palabra, la diputada del PP ha reprochado al Gobierno los casos de corrupción que afectan al PSOE tras la comparecencia sobre este asunto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara Baja y ha acusado al Ejecutivo de haber traído "podredumbre, "caos", "incompetencia" y "frivolidad" a la política.

"Mire a los ojos a los miles de venezolanos que ha venido han venido a este país huyendo de la narcodictadura de sus amigos Maduro y Delcy y cuénteles cómo su 'pana' Zapatero, mientras ellos pasaban penurias, era el conseguidor de rescates millonarios a cambio de favores", ha señalado sobre el caso Plus Ultra.

PUBLICIDAD

Acedo se ha referido así a las supuestas influencias del expresidente del Gobierno para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 para la aerolínea, por las que está investigado en la Audiencia Nacional. EFE