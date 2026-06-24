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Curazao y Costa de Marfil se juegan el pase bajo la atenta mirada de Ecuador

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- Curazao y Costa de Marfil se disputan el jueves en Filadelfia el pase a dieciseisavos del Mundial en un partido en el que Los elefantes parten como favoritos y que a su vez seguirá con atención Ecuador, que se juega la vida ante Alemania a la misma hora en el otro duelo que cierra el Grupo E.

La escuadra africana llega además a esta tercera jornada en una situación más relajada que Curazao, tras sumar los tres puntos ante los ecuatorianos en su primer cruce y después de poner en aprietos a una Alemania que se llevó el segundo apenas sobre la bocina.

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Los hombres que entrena Emerse Faé encararán además a un rival que, pese a resistir los embates ecuatorianos y dejar su puerta a cero el pasado sábado, es debutante en el torneo, además es el país menos poblado del mundo en disputar un Mundial y que cayó goleada por 7-1 ante Alemania en su puesta de largo.

Hombres como los atacantes Ange Bonny y Amad Diallo, o el veterano medio y capitán Franck Kessie, a los que se prevé en el once inicial del jueves, tienen talento e historial de sobra como para amedrentar a la defensa de los Tiburones azules.

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No obstante, el gran foco sobre Los elefantes estará puesto sobre Yan Diomandé, el habilidoso extremo de 19 años que tras cuajar dos excelentes partidos en el Mundial está llamando a la puerta de los grandes clubes europeos.

Liverpool y PSG se han interesado ya por el jugador del Leipzig alemán, el futbolista que más se ha revalorizado en el mercado global esta pasada temporada (su valor de mercado pasó de 20 a 90 millones de euros, según Transfermarkt) y que promete seguir dejando destellos en este torneo, en el que no alcanzar las eliminatorias por un tropiezo ante Curazao sería considerado un rotundo fracaso para los marfileños.

Por su parte, los caribeños vienen de arañar un empate a Ecuador que les supo a triunfo y les permitió cosechar el primer punto de su historia en un Mundial. Eso no quita que el cuadro entrenado por el técnico más veterano de la competición, el neerlandés Dirk Advocaat, sueñe con salir victorioso de Filadelfia e incluso con quedar segundo de grupo si los ecuatorianos sucumben ante Alemania.

Olvidada la goleada del estreno mundialista, en el que hicieron sentirse incómodos a los teutones durante buena parte del primer tramo, el duelo contra La Tri demostró que Curazao no es un simple saco de boxeo en este torneo.

El talento desplegado por hombres como Tahith Chong, del Sheffield inglés, o el portero Eloy Room (Miami FC), así como la conjura que supone para todo el grupo haber llegado a este primer Mundial, dan motivos para que la nación isleña de poco más de 150.000 habitantes sueñe con alcanzar los dieciseisavos.

El duelo entre caribeños y africanos lo tendrá que seguir por el rabillo del ojo el Ecuador de Sebastián Beccacece, que, sin haber anotado aún, estará buscando la heroica en Nueva York/Nueva Jersey de vencer a una 'Mannschaft' ya clasificada para poder pasar de ronda.

- Alineaciones probables:

Curazao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Hansen, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong; Locadia y Juninho Bacuna.

Seleccionador: Dirk Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Christ Inao Oulai, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny y Yan Diomande.

Seleccionador: Emerse Faé.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

Estadio: Lincoln Financial Field, en Filadelfia (EE.UU.).

Hora: 16.00 local, 20.00 GMT. EFE

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