Txus Vidorreta dice que el objetivo pasa por "ser competitivos y estar entre los mejores"

Málaga, 23 jun (EFE).- Txus Vidorreta ha afirmado este martes, en la presentación como nuevo entrenador del Unicaja, con el que se ha comprometido por dos temporadas, que el objetivo pasa "por ser competitivos y estar entre los mejores".

"Primeramente expresar mi gratitud a Antonio López Nieto (presidente) y el Consejo de Administración que preside y a Juanma Rodríguez (director deportivo) por la confianza, porque cerramos un acuerdo en 36 horas y demuestra que para ellos no había necesidad de casting", ha argumentado el preparador bilbaino, quien llega tras una larga trayectoria en La Laguna Tenerife.

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Vidorreta ha destacado su "compromiso" por dejarse "la piel desde el primer minuto" y ha incidido en que tiene "buenas vibraciones sobre el futuro".

"Tenemos un núcleo de jugadores muy importantes. Lo que estamos intentando es terminar el diseño del grupo y estamos muy avanzados. Nos falta buscar también a los jugadores que tienen que marcar la diferencia", ha explicado el nuevo entrenador del Unicaja, que ha considerado que el club malagueño "fichó bien la pasada temporada", pero que, "por diferentes circunstancias, el rendimiento de los jugadores no fue el esperado".

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Sobre la posibilidad de contratar a baloncestistas a los que ya ha dirigido, el técnico vasco indicó que "hay que valorar qué jugadores" de los que saben su "forma de trabajar, se puedan plantear y venir a Málaga", y ha reconocido que deben "buscar a un escolta, un alero y un ala-pívot de alto nivel", además de "un pívot que complemente" lo que ya tiene la plantilla "por dentro".

"A partir de ahí, viendo el encaje, habría que ver si alguien más nos podría ayudar en la posición de alero. Los dibujos en las planificaciones son muy cambiantes, pero actualmente nuestra idea inicial es fichar a cinco jugadores", ha desvelado.

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También se ha referido al ala-pívot francés del Unicaja Killian Tillie y ha dicho que "se adapta muy bien" a su "estilo de juego", pero ha comentado también que "ha tenido problemas de salud", por lo que, al terminar contrato, tienen "más complicado" su continuidad. EFE

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