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España hace encajar su primera derrota a 'Las Leonas' argentinas

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Redacción deportes, 23 jun (EFE).- La selección española de hockey sumó este martes en Londres una gran victoria en la Pro Liga femenina al derrotar con remontada por 2-1 a 'Las Leonas' argentinas, que encajaron su primera derrota en la competición.

Luciana Molina y Flor Amundson firmaron la remontada del equipo que dirige Carlos García Cuenca en el estadio londinense de Lee Valley, para afianzar a España en el quinto puesto de la clasificación, a falta de sus tres últimos partidos, de nuevo contra Argentina y dos veces contra Inglaterra.

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'Las Leonas', segundas del 'ranking' de la Federación Internacional (FIH) y vigentes bronce olímpico, golpearon primero con un penalti córner que frenó Candela Mejías y luego con un gol de Agostina Alonso al final del primer cuarto.

Otro penalti córner que cortó Coti Amundson dejó a Argentina con la mínima ventaja hasta el descanso, luego anulada al final del tercer cuarto cuando Patricia Álvarez superó a la defensa rival por la banda derecha y sirvió una bola que Luciana Molina mandó a gol entre las piernas de Cristina Cosentino.

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El gol animó a España, que ganó después su primer penalti córner y, aunque no lo rentabilizó, sí lo hizo luego cuando, en una contra, Flor Amundson recibió una bola de Blanca Pérez y sola, ante la 'China' Cosentino, colocó el 2-1 final. Argentina reclamó luego sin éxito la revisión de su último penalti córner anulado por la zaga española.

Argentinas y españolas volverán a verse el viernes 23 en el mismo estadio, aunque España jugará mañana contra Inglaterra y cerrará su participación en la Pro Liga de nuevo frente a la selección inglesa el sábado 27.

Después de 12 encuentros, Países Bajos se mantiene al frente de la clasificación con 36 puntos, seguida de Argentina, invicta hasta hoy (27 puntos). Bélgica es tercera (25), China cuarta (18) y España quinta (16). EFE

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