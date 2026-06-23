Ecologistas denuncian doce años de retraso en la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud

Madrid, 23 jun (EFE).- Ecologistas en Acción ha denunciado este martes el "incumplimiento durante más de doce años" de la creación de la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud, prevista en la legislación española de telecomunicaciones, y ha reclamado al Ministerio de Sanidad su puesta en marcha para reforzar los efectos de la radiación electromagnética.

A través de un comunicado oficial emitido con motivo del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética que se conmemora este 24 de junio, la organización ecologista ha criticado que la comisión contemplada en las leyes de telecomunicaciones de 2014 y 2022 siga sin constituirse.

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De acuerdo con Ecologistas en Acción, esta ausencia ha favorecido que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), a través de su Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), haya desempeñado funciones de asesoramiento ante diversas administraciones y organismos públicos.

Según el portavoz de la organización, Julio Carmona, esta situación representa un "claro conflicto de intereses" y sostiene que los informes elaborados por el CCARS no reflejan adecuadamente el debate científico existente sobre los posibles efectos de las radiofrecuencias en la salud.

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La entidad ecologista ha pedido al ministerio la creación de dicha comisión "con participación ciudadana" y la exclusión de representantes vinculados a los sectores de telecomunicaciones y energético de sus órganos asesores.

Asimismo, ha solicitado que las radiofrecuencias sean incorporadas como indicador en la evaluación de la calidad ambiental mediante sistemas de monitorización continua e información en tiempo real.

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Ecologistas en Acción también ha instado a las administraciones a aplicar el "principio de precaución" y a tener en cuenta las recomendaciones formuladas por organismos europeos, sociedades científicas y expertos en salud ambiental.

Igualmente ha aprovechado el comunicado para respaldar la presentación internacional del denominado Libro Verde sobre la adaptación de los puestos de trabajo para personas afectadas por sensibilidad química múltiple (SQM) y electrohipersensibilidad (EHS).

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El documento será presentado este miércoles en un acto telemático organizado por asociaciones de pacientes y contará con la participación de expertos de Suecia y Holanda, países donde la EHS ha sido reconocida legalmente como una discapacidad funcional de tipo ambiental. EFE