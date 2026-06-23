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El PSOE considera que Juan Carlos Peinado no debería ser juez

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Madrid, 23 jun (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha considerado esta martes que la instrucción del caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, demuestra que Juan Carlos Peinado no debería ser juez.

López ha criticado, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, la instrucción de Peinado "desde el primer minuto" en el que inició una causa con "recortes de periódico" aportados por una asociación "cuasifascista", Manos Limpias, en contra de la doctrina del Tribunal Supremo.

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"Hasta el último momento en el que le retira el pasaporte diciendo que la Policía puede ayudar en su fuga", ha expuesto.

También ha resaltado que tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo han llamado "al orden" hasta en doce ocasiones a Peinado y que "por fin" se ha iniciado el proceso para que le abran expediente.

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"Este señor, a estas alturas, no tendría que ser juez", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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