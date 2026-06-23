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El convento de Santa Fe de Toledo vuelve a abrir al público

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Toledo, 23 jun (EFE).- El convento de Santa Fe de Toledo, un conjunto monumental que alberga restos arqueológicos romanos, visigodos y musulmanes, se puede visitar de forma gratuita desde este martes para contemplar estos los vestigios históricos.

El convento ha estado cerrado al público desde mediados de abril, cuando se retiraron las obras de la colección de arte contemporáneo de Roberto Polo, que estaban expuestas en este lugar desde marzo de 2019.

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En declaraciones a los medios de comunicación, el director artístico del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha, Rafael Sierra, ha resaltado la importancia de reabrir al público este conjunto monumental, "uno de los inmuebles más importantes de Toledo y el palacio donde nació el rey Alfonso X el Sabio", que "resume a la perfección lo que es esta ciudad".

En concreto, desde este martes se puede visitar de forma gratuita las zonas donde se encuentran los restos arqueológicos, entre ellos un alfarje del siglo XV y la denominada Capilla de Belén, que data del siglo XI y que, antes de ese uso cristiano, fue un oratorio a modo de 'qubba' islámico.

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También se puede recorrer el patio, el Jardín de las Esculturas, donde se exhiben obras de Alberto Rodríguez Sobrino y una fotografía monumental de José Manuel Ballester, entre otras piezas, y la sala dedicada al escultor toledano Alberto Sánchez.

De Sánchez, Rafael Sierra ha dicho que es un "referente del arte contemporáneo" y ha subrayado que, en esta visita, se puede contemplar, además de varias esculturas, el cartel que hizo para el Pabellón de la República de España de la Exposición Internacional de París, de 1937.

Las visitas al convento de Santa Fe se pueden realizar de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos, de 10:00 a 15:00 horas.

Además, esta apertura permitirá compatibilizar los trabajos de adaptación y renovación del espacio con motivo de la nueva propuesta museística, ya que siguen cerradas varias salas de exposición de la planta baja y toda la planta alta. EFE

(foto) (vídeo)

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