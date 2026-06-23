El Burgos CF y Mario González ponen fin a su relación

Burgos, 23 jun (EFE).- El Burgos CF ha anunciado oficialmente la salida de Mario González, quien no continuará en la disciplina blanquinegra una vez finalice su contrato el próximo 30 de junio.

En un comunicado, el club destacó la implicación del jugador en la defensa del escudo burgalés y recordó la importancia de sus goles tanto en LaLiga como en la Copa del Rey.

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“Le deseamos toda la suerte del mundo a Mario en su próxima aventura profesional y le agradecemos su compromiso, su lucha y su entrega con el Burgos CF”, señaló la entidad en su despedida.

Con este anuncio, el Burgos CF continúa perfilando su plantilla de cara al próximo curso, mientras Mario González afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva tras su paso por el conjunto blanquinegro. EFE

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