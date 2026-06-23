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Cataluña invertirá 4.300 millones de euros en infraestructuras de movilidad en diez años

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Barcelona, 23 jun (EFE).- El Govern de Catalula ha dado luz verde este martes a la ampliación del Programa de Encargo de Actuaciones (PEA), que prevé destinar 4.300 millones de euros durante los próximos diez años a infraestructuras de movilidad, con un incremento de 300 millones de euros anuales respecto a planes anteriores, según la Generalitat.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el marco del encuentro Forbes Catalonia Economic Summit: "Se trata de una planificación presupuestaria para garantizar las inversiones de forma estable y sostenida en proyectos clave para el país".

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El plan, aprobado hoy por el Consell Executiu, supone recuperar un ritmo inversor de unos 400 millones de euros anuales hasta 2029, que el Ejecutivo catalán prevé elevar hasta los 600 millones a partir de 2030.

De los más de 4.300 millones previstos a diez años, 1.600 correspondientes a los cuatro primeros ejercicios cuentan con planificación presupuestaria, mientras que el resto se irá concretando en los próximos años.

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Illa ha asegurado que buscan resolver "un déficit de 13 años de inversión en obras que no se hicieron cuando tocaba", con un salto "cualitativo y cuantitativo" para "atender el presente, planificar el futuro" y aplicar la "máxima exigencia, excelencia y determinación" a "cada tramo de carretera, tren e infraestructura".

Según los datos del Govern, la Generalitat invirtió una media de unos 134 millones de euros anuales en infraestructuras de movilidad entre 2013 y 2025, muy por debajo de los cerca de 500 millones anuales de la década anterior.

El Govern ha destacado que estas inversiones permitirán "adaptarse a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía, al crecimiento de la población en Cataluña y al incremento de costes en la obra pública que se ha producido en los últimos años".

El acuerdo encomienda a la empresa pública Infraestructures.cat la gestión de las licitaciones y adjudicaciones de las obras del nuevo plan, que depende de la consellería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Además del proceso de licitaciones, Infraestructures.cat también estará al cargo de formalizar los contratos con los adjudicatarios y de la gestión del seguimiento y supervisión integral de su ejecución. EFE

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