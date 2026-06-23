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Bustinduy confía en el consenso para reformar la dependencia y blindar su financiación

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Madrid, 23 jun (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, confìa en que exista el consenso para aprobar el mismo día la convalidación del real decreto para aumentar la financiación de la dependencia y la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que se tramita ya en el Parlamento.

Durante su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro ha destacado "la inversión sin precedentes" que permitirá "refundar" el sistema de la dependencia en España con la aprobación este martes del real decreto que aumenta la aportación del estado hasta superar los 7.200 millones de euros en 2027.

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"Supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste como sucedió" durante el Gobierno del PP, que recortó la inversión en más de 5.400 millones de euros, ha enfatizado.

Bustinduy ha rechazado las críticas que ya han expresado algunos consejeros de gobiernos autonómicos del PP calificando como "una burla" que consideran acumula más deuda del Estado con las regiones.

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"Entiendo que dentro de las reglas del juego político, los ejercicios de contorsionismo sean la norma también; pero no me esperaba que el PP fuera a salir a celebrar y felicitarme, aunque sí les diría que, aunque sea en privado, que se alegren por su país por las noticias positivas", ha señalado.

El responsable de Derechos Sociales ha insistido en el "formidable consenso" que existe, a su juicio, entre la sociedad civil y la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

"Hoy es un día histórico para la política social de este país", ha aseverado el ministro, quien ha precisado que a partir del 1 de julio las comunidades recibirán esa mayor dotación económica para continuar reduciendo las listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio.

Con el aumento en 6.200 millones de euros hasta 2027, las cuantías para el grado III suben un 128 %, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II suben un 100 %, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y para el grado I (dependencia moderada) suben un 18 %, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

"El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias y hacer posible, por el contrario, un sistema personalizado y cercano", ha incidido.

Bustinduy ha hecho un llamamiento a todos los agentes sociales para hacer "un esfuerzo de país" para visibilizar y mejorar las condiciones de trabajo del sector estratégico de los cuidados. EFE

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