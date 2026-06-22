Tres heridos en un atropello múltiple en la terraza de un bar de Frigiliana Málaga)

Sevilla, 22 jun (EFE).- Tres personas han resultado heridas esta tarde en un atropello múltiple ocurrido en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos se han producido a las 19:30 horas de este lunes, momento en que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.

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La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local.

Los sanitarios han confirmado que tres personas han resultado heridas en este suceso, mientras se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante. EFE

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