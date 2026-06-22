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Barcelona lanza su candidatura al WorldPride 2030 como un "faro de libertad"

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Barcelona, 22 jun (EFE).- Barcelona ha lanzado este lunes su candidatura oficial para organizar el WorldPride 2030 en un acto donde el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha reivindicado la ciudad como un "refugio de libertad" frente al auge de la intolerancia.

La propuesta, que se resolverá el próximo mes de noviembre, sitúa a Barcelona en la fase final de la elección junto a Bangkok, tras la retirada de la candidatura de Londres.

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Collboni ha subrayado que la ciudad no necesita promoción turística, sino poner su "reputación y trayectoria" al servicio de la igualdad mundial en un momento en el que los derechos logrados "están en riesgo".

"Cuando Barcelona habla, el mundo escucha", ha afirmado el alcalde ante representantes de entidades LGTBIQ+ en el Palauet Albéniz, asegurando que la ciudad abrazará la diversidad "con una sonrisa" y un mensaje combativo contra los discursos de odio.

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El proyecto se articula bajo el lema 'Let's think, let's answer, let's change' ('Pensemos, respondamos, cambiemos') y prevé un impacto de tres semanas de actividades que multiplicarían por cinco la afluencia habitual del orgullo local.

Entre las iniciativas concretas de la candidatura destaca la creación de una residencia para personas refugiadas LGTBIQ+ que garantice asilo político y acompañamiento social, reforzando el papel de Barcelona como ciudad refugio.

La propuesta incluye también la organización de una conferencia de derechos humanos que prevé reunir a más de 600 activistas de todo el mundo para elaborar el denominado 'Manifiesto Barcelona', un documento que aspire a influir en las políticas globales de defensa del colectivo. EFE

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