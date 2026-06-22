Temas del día de EFE España del martes 23 de junio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - La condena al exministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas aviva la exigencia desde el PP y Vox de elecciones anticipadas o dimisión dirigidas al presidente Pedro Sánchez en la víspera de su comparecencia parlamentaria en el Congreso por los casos de corrupción.

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TRIBUNALES PSOE

Madrid - Con la resaca de la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de estudiar si el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, cometió falta grave al sugerir que la Policía podría ayudar a huir a esta, este martes el juez del caso Leire interroga a los dos primeros testigos de una ronda de comparecencias que se extenderá hasta mediados de julio.

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GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, comienza una ronda de consulta con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a ser investido presidente de la Junta tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, mientras las conversaciones entre PP y Vox continúan sin novedades.

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BANCO ESPAÑA

Madrid - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece este martes ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar el informe anual de 2025, centrado en la coyuntura económica y en el mercado de la vivienda para el que calcula un déficit de oferta de 750.000 unidades.

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EDUCACIÓN FINANCIERA

Madrid - Los cursos de educación financiera en los colegios ayudan a que los adolescentes gestionen mejor sus ahorros y sepan más sobre la economía familiar y aunque en España no existe una brecha de género en el nivel de conocimiento, los chicos creen saber más que las chicas. Expertos en Educación y economistas analizan el por qué.

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(Texto a las 7:30. 568 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022022551)

MUSEO REINA SOFÍA

Madrid - El Museo Reina Sofía presenta la reapertura del Palacio de Velázquez del parque del Retiro tras su rehabilitación con la inauguración de la exposición del artista Fernando Sánchez Castillo 'La perla peregrina'.

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YACIMIENTOS ATAPUERCA

Ibeas de Juarros (Burgos) - Comienza la campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), en la que participarán unos 300 investigadores hasta el 25 de julio y en la que se esperan importantes hallazgos sobre todo en Gran Dolina, donde la excavación ha llegado al nivel TD6 en el que ya se registraron fósiles de Homo antecessor.

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VICENTE AMIGO (Entrevista)

Madrid - Convertido en uno de los grandes guitarristas flamencos, Vicente Amigo sale de gira este jueves para conmemorar los 40 años de trayectoria que pronto cumplirá desde su primer premio en el Festival del Cante de las Minas de la Unión en 1988, una ocasión por la que concede una sincera entrevista con EFE en la que reconoce que a veces ha perdido la ilusión por esta profesión. Javier Herrero

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OLA CALOR

Madrid - La ola de calor continúa afectando a toda la península y Baleares, con avisos rojos en Andalucía, Cantabria y País Vasco y naranjas en Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, en todos los casos por altas temperaturas que rondarán los 40 grados y en algunos casos los 42 y que generarán tormentas localmente fuertes en el norte peninsular.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- DIÁLOGO POLÍTICAS.- El rey preside el Diálogo Anual de Políticas del Club de Madrid. Palacio de Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados. Salón de Ministros. (Texto)

10:00h.- Sevilla.- GOBIERNO ANDALUCÍA.- El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, comienza una ronda de consulta con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a ser investido presidente de la Junta. Parlamento de Andalucía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- RETO DEMOGRÁFICO.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la Comisión parlamentaria correspondiente para dar cuenta del iforme de fiscalización del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, ejercicios 2021 a 2023. Congreso. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El PP defiende en la Comisión mixta para la UE una proposición no de ley en defensa de la continuidad del Programa europeo de Apoyo a las Regiones Ultraperiféricas (POSEI). Congreso. (Texto)

12:00h.- Vitoria.- GOBIERNO VASCO.- El lehendakari, Imanol Pradales, preside un acto con motivo del ecuador de la XIII Legislatura del Gobierno Vasco. Ajuria Enea. (Texto) (Foto)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso en el que se debatirán proposiciones no de ley para la prevención del fraude electoral, la reforma del Reglamento de la Cámara relativa a las sesiones de control al Gobierno, el establecimiento del principio de 'prioridad nacional' en las prestaciones públicas, así como una moción del PP sobre la "insostenible" situación del Gobierno y las "responsabilidades" del ministro Torres. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno. Senado. (Texto)

17:00h.- Barcelona.- INMIGRACIÓN CATALUÑA.- El expresidente de la Generalitat Artur Mas participa en la presentación de la asociación Catalans Segle 21, en un acto en el que también intervendrá Àngel Colom, impulsor en su día de la fundación Nous Catalans, vinculada a la antigua Convergència. C/ Sol, 8. (Texto)

17:30h.- Madrid.- PRINCESA ASTURIAS.- Los reyes se reúnen con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias Palacio de El Pardo (Texto)

18:30h.- Toledo.- PARTIDOS PSOE.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizan un encuentro con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto). Hotel Eurostar Buenavista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- MOTOR PRODUCCIÓN.- La patronal de fabricantes de vehículos Anfac publica los datos de producción y exportación de mayo, tras un 2025 en el que se produjo un descenso de unidades producidas con respecto a 2024.

Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- El Banco de España publica la posición de inversión internacional (PII) de España del primer trimestre.

Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica los datos de coyuntura turística hotelera de mayo. (Texto) (Infografía)???

9:00h.- Madrid.- EMPRESAS FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de la Cifra de Negocios Empresarial de abril de 2026.

9:15h.- Madrid.- FORO TURISMO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, participan en el Foro Internacional Turium. C/Josefa Valcárcel, 40.

9:30h.- Santander.- CURSO APIE.- Segunda jornada del seminario de la APIE. Intervienen el director general de Indra Space, Miguel Ángel Panduro (9:30h); el investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga (11:00h); la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor (12:30h) y el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle (16:30h). Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- El gobernador del Banco de España comparece ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar el informe anual de la entidad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- BANCA INVERSIÓN.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, participa en una jornada sobre 'Cuatro décadas de prosperidad compartida. El Grupo BEI en España - Impulsando Europa'. Círculo de Bellas Artes. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- ECONOMÍA COYUNTURA.- El Consejo General de Economistas de España presenta el libro ¡España: claves económicas 2022-2025' y los resultados del barómetro económico correspondiente al primer semestre de 2026. C/ Nicasio Gallego, 8. (Texto)

11:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), Marina Serrano, comparece en la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico registrado el 28 de abril de 2025. Congreso.

11:40h.- Barcelona.- ENCUENTRO FORBES.- Representantes del mundo económico y figuras políticas como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participan en el Forbes Catalonia Economic Summit 2026, en el que se analiza el papel de la economía catalana en el contexto europeo. Teatro del Liceo. (Texto)

16:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con operadores de los sectores gasista y petrolero y atiende a los medios de comunicación al término de la cita. San Juan de la Cruz, 10.

19:30h.- Madrid.- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, interviene en el coloquio organizado por el Club Siglo XXI. Padre Damián, 23 izquierda. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez del caso Leire interroga a los dos primeros testigos: el comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco, y el general al mando de la Jefatura del cuerpo, a los que ha citado en relación a la información reservada que se le abrió a la UCO por presuntas filtraciones en el caso Koldo. C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- DEFENSA OTAN.- Desayuno informativo con los portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso sobre el futuro de la OTAN en el nuevo marco geopolítico. Centro Cultural de los Ejércitos (CCE). Gran Vía 13.

10:30h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, inaugura la Jornada en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, en la que ofrecerán sus testimonios los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La comisión de Seguridad Vial celebra tres comparecencias de expertos que abordarán diferentes problemáticas como la convivencia y la seguridad de los ciclistas en las carreteras o la prevención de los accidentes de vehículos en los que viajan mascotas. Congreso

12:00h.- Madrid.- HANTAVIRUS CRUCERO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el hospital militar Gómez Ulla, donde saludará al personal que ha participado en la atención de los pacientes ingresados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Glorieta Ejército, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15h.- Madrid.- DANA VÍCTIMAS.- Declaración a los medios de las asociaciones de víctimas de la dana para informar sobre los próximos movimientos judiciales impulsados en defensa de los derechos constitucionales de las víctimas. (Texto)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FISCALÍA CANARIAS.- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, asiste a la toma de posesión de Jaime Serrano-Jover como nuevo fiscal superior de Canarias. Palacio de Justicia. (Texto) (Foto)

15:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO EMPERADOR.- La Audiencia Nacional celebra otra audiencia previa del caso Emperador, después de que hace unos meses el principal acusado, el ciudadano chino Gao Ping, renunciase a pactar con el fiscal una reducción de penas a cambio de confesar, como hicieron otros acusados. Calle Límite esquina calle Mar Cantábrico. (Texto)

16:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- El Grupo parlamentario vasco interpela al Gobierno en el Senado sobre el progreso y la implementación de la ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Senado. (Texto)

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA POLONIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerio de Defensa.

SOCIEDAD

San Pedro Manrique (Soria).- SAN JUAN.- El municipio de San Pedro Manrique (Soria) enciende un año más las ascuas para celebrar la noche de San Juan con el tradicional Paso del Fuego, declarado BIC en el año 2005. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- Sindicatos y Ministerio de Educación se reúnen nuevamente para avanzar en la revisión del decreto que contemplará una bajada de ratios en las aulas de 0 a 3 años. Ministerio de Educación.

09:30h.- Madrid.- DISCAPACIDAD DEPENDENCIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia. Previamente, y junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunirá con personas con discapacidad y en situación de dependencia, cuidadores y representantes de organizaciones que trabajan en este ámbito. Avenida de la Ilustración con Ginzo de Limia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS EDUCACIÓN.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la comisión mixta para las Relaciones con este órgano fiscalizador para informar de los planes de impulso y modernización de la Formación Profesional y sobre el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. Congreso.

10:30h.- Madrid.- CIENCIA MUJER.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, clausura la jornada 'Examen 14. Ellas programan el futuro: liderazgo y talento STEM' del periódico digital Artículo 14. C/Libertad, 15.

11:00h.- Sevilla.- HOTEL ALGARROBICO.- Reunión de la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía para el hotel de El Algarrobico. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CORPORACIÓN RTVE.- Reunión de la subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE. Senado.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD PRIVADA.- El presidente de ASPE, José Manuel Baltar, presenta los planes de gobierno de la patronal de la sanidad privada hasta el 2030. C/ Alcántara, 20.

12:00h.- Ibeas de Juarros (Burgos).- YACIMIENTOS ATAPUERCA.- Los codirectores del proyecto Atapuerca presentan los objetivos de la campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), tras la reunión del Patronato de la Fundación Atapuerca. Asiste el vicepresidente primero, Carlos Pollán. Fundación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- El Gobierno informa en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) sobre las medidas de prevención y coordinación territorial para afrontar los incendios forestales. Congreso. (Texto)

15:00h.- Madrid.- IGUALDAD CONGRESO.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley del PSOE para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo. (Cuarto punto del orden del día) Congreso

15:00h.- Madrid.- IGUALDAD LGTBIQ+.- Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+. (Quinto punto del orden del día) Congreso.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO LECTURA.- El jurado del Premio Nacional al Fomento de la Lectura se reúne para fallar el premio. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- El director artístico del Teatro Romea, Josep Maria Pou, presenta su apuesta del Grec Festival 'El retrato de Dorian Gray'. Teatre Romea. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El director del Reina Sofía, Manuel Segade, inaugura la reapertura del Palacio de Velázquez del Retiro tras su rehabilitación, con la exposición 'La perla peregrina' de Fernando Sánchez Castillo. Palacio de Velázquez (Parque de El Retiro). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- El Festival de Jazz de San Sebastián presenta las últimas novedades de su 61 edición. Teatro Victoria Eugenia. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- CULTURA CONGRESO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparece en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar de los avances y retos de su departamento. Congreso.

11:30h.- Madrid.- RAFAEL AMARGO.- El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo presenta en rueda de prensa su nuevo espectáculo, 'Alá! Iré', que supone su regreso a los escenario tras haber sido absuelto del proceso judicial por el que pasó recientemente. Teatro Calderón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Presentación de los resultados de la edición de 2025 de 'Las Bibliotecas del Instituto Cervantes' C/Barquillo, 4.

19:30h.- Madrid.- PREMIOS ARCHILETRAS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste al acto de los V Premios Archiletras de la Lengua. Casa de América

20:00h.- Logroño.- ARQUITECTURA EFÍMERA.- El Premio Pritzker 2026, el arquitecto chileno Smiljan Radié, interviene en el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño Concéntrico. Solar Calle Mayor. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EFE

jls/

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