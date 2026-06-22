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Shankland, de la frustración con el Hearts al Mundial y al Rangers

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- En plena madurez, rebasada la treintena, Lawrence Shankland disfruta en Estados Unidos, México y Canadá 2026 del mejor verano de su vida, en plena disputa de un Mundial, con la clasificación para las eliminatorias casi en el bolsillo y con el contrato con un gran club escocés, el Rangers, en el bolsillo.

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El delantero, que fue titular en el choque de apertura del torneo contra Haití pero que luego fue relegado al banquillo por el cambio de sistema del cuadro escocés, ha brillado en la temporada, con el Hearts, donde ha militado durante cuatro temporadas y donde estuvo este curso a punto de convertirse en una leyenda.

La llamada de la selección y de Steve Clarke aplacó la decepción que vivió con su club, que se quedó en puertas de lograr un título de la Premier histórico, que acarició y que en la última jornada, al final, cayó como siempre del lado del Celtic.

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La amargura de esos días por la amargura de un título que estaba en la mano y que se arrinconó paulatinamente en la selección. Ese gran curso en el Hearts no cayó en el olvido y sus veinticuatro goles en los 38 partidos de la temporada, con diez en doce encuentros con la selección, le valieron el salto al Rangers y la convocatoria para el Mundial.

Shankland irá a Glasgow, su ciudad natal, junto a su entrenador en el Hearts, Derek McInnes. "Vi la noticia mientras estaba aquí, con la selección. Me alegro por él, es una buena oportunidad y también me alegro por mi. Aunque, para ser sincero, no lo he pensado mucho. Lo he dejado en un segundo plano".

Y es que Shankland, igual que el resto de la selección de Escocia, está concentrado en el partido contra Brasil, de la tercera jornada de la fase de grupos, que puede levar al combinado de Clarke a las eliminatorias del Mundial por primera vez en la historia. Shankland puja con Lynden Dykes, Ross Stewart, George Hirst y Che Adams para formar parte del ataque escocés contra Brasil.

"Es un reto enorme y queremos obtener un resultado positivo porque lo necesitamos. Probablemente un empate nos baste para clasificarnos, pero saldremos a ganar el partido", indica el nuevo jugador del Rangers que deja las posibilidades de titularidad en manos del seleccionador.

"Tiene un amplio grupo de jugadores entre los que elegir por lo que esa decisión la dejo en sus manos. Yo solo me dedicaré a entrenar bien y a intentar ganarme una oportunidad", añade Shankland que considera a Brasil un rival poderoso y a Neymar en "una figura un tanto emblemática para los brasileños."

"Brasil será un reto difícil, tienen una plantilla de calidad y un buen equipo y tendremos que dar lo mejor de nosotros para sacar algo positivo de esto", dijo. "Cuando piensas en un Mundial, Brasil es uno de los primeros equipos que te vienen a la mente. El primer equipo que recuerdo haber visto jugar", reconoce el delantero.

No le preocupa el papel que tenga Shankland en la selección durante el mundial. Fue titular ante Haití y suplente con Marruecos. "Salir desde el banquillo es algo con lo que estoy bastante familiarizado y confío en que frente a Brasil tengamos más de una ocasión".

"No importa dónde me pidan que juegue, estaré listo, y lo mismo ocurre con todo el equipo", insistió.

La selección escocesa realizó en la mañana de este lunes su última sesión de entrenamiento en Charlotte y se dirigirá a Fort Lauderdale en unas horas donde continuará con la preparación para el enfrentamiento contra Brasil. EFE

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