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Gabriel Martinelli se apunta para sustituir al lesionado Raphinha

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Basking Ridge (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El extremo del Arsenal Gabriel Martinelli presentó este lunes su candidatura para sustituir al lesionado Raphinha en el extremo derecho de la selección brasileña, una posición poco habitual para él, pero que ya conoce.

"Prefiero jugar en la izquierda, pero ya jugué mucho en el Arsenal (en la derecha) hace dos temporadas y puedo hacerlo tranquilamente. Si el míster me pide que juegue de lateral derecho, le diré: 'claro, puedes ponerme", dijo en una rueda de prensa en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

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Martinelli se quedó en el banquillo en el debut de la Canarinha en el Grupo C del Mundial 2026 contra Marruecos (1-1) y ante Haití jugó la última media hora (3-0). El miércoles, Brasil cerrará la fase de grupos frente a Escocia, en Miami, con el liderato en juego.

La lesión de Raphinha, de baja por dolores en la región posterior del muslo derecho, ha abierto una disputa por el extremo diestro, con Rayan, Luiz Henrique, Endrick y Gabriel Martinelli como principales candidatos para ocupar el lugar del atacante del Barcelona.

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El jugador del Arsenal afirmó que, aunque juegue más por la izquierda, posición que en la 'Seleção' ocupa Vinícius, en la derecha, al ser diestro, sería más fácil apurar la línea de fondo y cruzar el balón al área.

"Pero al final está en manos del míster (por Ancelotti). Él decide y el que entre, con seguridad, lo dará todo", garantizó.

"Yo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí cuando estoy en el Arsenal y ayudar al equipo con goles, asistencias y, aquí, en los entrenamientos para mostrarle que estoy preparado, ya sea para comenzar o para entrar en la segunda parte", completó.

Con todo, lamentó la lesión de su compañero y dijo que "reza para que se recupere lo antes posible". Fuentes próximas a Raphinha indicaron a EFE que la previsión es que vuelva para unos hipotéticos octavos de final.

Sobre Escocia, valoró que será "un partido muy difícil", pues tiene "muchos jugadores de calidad", como John McGinn (Aston Villa) y Andy Robertson, a punto de poner rumbo al Tottenham.

Subrayó que el objetivo es ganar y terminar primeros del Grupo C, pues eso les permitiría continuar concentrados en Basking Ridge, donde disponen de un hotel de lujo y aislado del exterior.

En caso de que terminen segundos de grupos, tendrían que trasladarse a México. EFE

(vídeo)

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