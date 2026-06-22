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Inglaterra se prepara para un encuentro en el que Kane buscará hacer historia

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Kansas City (Estados Unidos), 22 jun (EFE).- La selección de Inglaterra se entrenó este lunes en Swope Soccer Village de Kansas City, antes de viajar a Boston para jugar allí frente a Ghana un encuentro en el que Harry Kane buscará hacer historia.

La práctica de los dirigidos por Thomas Tuchel comenzó abierta a la prensa y allí sus futbolistas llevaron a cabo distintos tipos de ejercicios.

Mientras los guardametas se entrenaban en una portería, el resto de los jugadores dieron una vuelta al campo trotando y luego comenzaron a hacer trabajos físicos con y sin balón. Algunos de estos fueron individuales y otros en grupos. Kane trabajó junto a Jordan Henderson.

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Este martes, la selección inglesa se medirá con Ghana en un juego en el que buscará su segunda victoria en la Copa del Mundo, tras haber derrotado por 4-2 a Croacia en el juego que abrió el Grupo L.

Ese encuentro y el que acabó con victoria de los africanos por 1-0 frente a Panamá llevaron a que en este momento los de Tuchel y los de Carlos Queiroz tengan tres puntos cada uno, mientras que Croacia y Panamá cierran sin unidades.

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En caso de ganar, Inglaterra se asegurará un lugar en la próxima ronda del Mundial, certamen que busca volver a conquistar tras haberlo hecho por primera y única vez en 1966.

Mientras tanto, Kane, autor de dos tantos en el primer encuentro, buscará convertise en el goleador histórico de la selección de los Tres Leones en los Mundiales.

En este momento suma diez, los mismos que marcó Gary Lineker entre 1986 y 1990.

Sin futbolistas lesionados, Tuchel podría repetir el once con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. EFE

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