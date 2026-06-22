Quique Álvarez, nuevo entrenador del Girona

Girona, 22 jun (EFE).- Quique Álvarez se ha convertido en el nuevo entrenador del Girona, según ha informado el club catalán este lunes, un día antes de que se cumpliera un mes desde el descenso del equipo a LaLiga Hypermotion.

Álvarez, nacido hace 50 años en Vigo, era el técnico del filial rojiblanco en Segunda Federación y reemplaza en el banquillo a Míchel Sánchez, ahora entrenador del Ajax, para ser el máximo responsable de un equipo que buscará regresar por la vía rápida a Primera.

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El comunicado del club señala que se ha apostado por la promoción interna y por dar continuidad al proyecto deportivo con un técnico "de la casa con un profundo conocimiento de la estructura".

El entrenador gallego da el salto después de dos temporadas "de gran rendimiento", con un ascenso a Segunda Federación y la permanencia de este último curso.

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Álvarez sumó casi 450 encuentros como jugador en el fútbol profesional con el Barcelona B, el Logroñés, el Lleida, el Villarreal y el Recreativo de Huelva y luego ha formado parte de cuerpos técnicos de clubes como el propio Villarreal, el Alavés o el Levante.

Su hermano, Óscar Álvarez, exjugador del club, será el segundo entrenador y también regresa al equipo Jordi Balcells, el preparador físico durante la etapa de Pablo Machín en Montilivi.

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El Girona resuelve así la gran incógnita alrededor del proyecto y en las próximas semanas deberían empezar a llegar novedades sobre la plantilla, ya que hasta el momento solo se han anunciado los fichajes del centrocampista Izan González y el delantero Oleksandr Pyshchur. EFE

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