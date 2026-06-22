Munar encaja en Eastbourne su tercera derrota seguida en primera ronda

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El belga Zizou Bergs superó este lunes por 6-2 y 6-4 en una hora y 21 minutos al español Jaume Munar, que en el torneo sobre hierba de Eastbourne (Reino Unido), de categoría 250, sufrió su cuarta derrota seguida y la tercera eliminación en la ronda inicial de un torneo del circuito ATP.

El balear no gana un encuentro desde la tercera ronda de Ginebra, sobre tierra, cuando batió al estadounidense Nishesh Basavavareddy y al argentino Francisco Comesaña. Después, cayó contra Mariano Navone. Fue su recorrido más amplio en los últimas competiciones porque en Roland Garros, en Bolduque y ahora en Eastbourne no logró superar el primer tramo.

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Además, no ha ganado partido alguno en hierba en este 2026 el jugador balear, que había vencido a Bergs en el anterior duelo que ambos disputaron, en el Abierto de Estados Unidos del 2025.

Bergs, que consiguió su primera victoria en hierba de la temporada, jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic o alemán Daniel Altmaier. EFE

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