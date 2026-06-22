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Primer ministro de Portugal seguirá en EE. UU. el partido de su selección ante Uzbekistán

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Lisboa, 22 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, asistirá mañana martes en Houston (Texas) al partido que enfrentará a la selección de su país con Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial, en el marco de una visita a Estados Unidos que incluirá además encuentros empresariales, contactos con la comunidad portuguesa y reuniones diplomáticas.

Según el programa oficial difundido este lunes por el Gobierno, el jefe del Ejecutivo acudirá al encuentro que se disputará en el NRG Stadium de Houston. Posteriormente visitará la sede de EDP Renewables North America, filial estadounidense del grupo energético portugués EDP especializada en energías renovables.

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La agenda del martes concluirá con una reunión con miembros de la comunidad portuguesa residente en el área de Houston, una de las más importantes de Estados Unidos.

El miércoles, el primer ministro se desplazará a Nueva York, donde mantendrá una reunión con el personal de la Representación Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas.

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El encuentro tendrá lugar semanas después de que Portugal fuera elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2027-2028, en una votación celebrada el pasado 3 de junio en la Asamblea General.

La agenda del primer ministro se desarrolla en plena disputa del Mundial de Fútbol 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, en el que Portugal compite en el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. EFE

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