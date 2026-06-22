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Gregorio Casamayor reflexiona sobre el poder de las decisiones en su nuevo libro

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Barcelona, 22 jun (EFE).- El escritor manchego Gregorio Casamayor ha publicado 'Rafa quiere que tengamos un hijo', una novela formada por tres cuentos protagonizados por tres mujeres atravesadas por esta misma frase, pero en contextos completamente diferentes, reflexionando sobre el poder de las decisiones y sus consecuencias.

En un encuentro con prensa este lunes, Casamayor ha explicado que este libro difícilmente puede encajar en un género literario concreto.

De hecho, el autor ha destacado que no se considera "un escritor de género, sino de personajes": "El reto fue partir de la misma frase y escribir tres historias distintas".

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De esta manera, el autor define este libro como "un trilero", porque las protagonistas -Ruth Mitjans, Silvia Blanes y Elvira Mir- "tienen un plan que deben ejecutar" y mantienen al lector ajeno a éste, para que vayan descubriéndolo con la lectura.

Casamayor también ha querido acompañar a las tres protagonistas de un entorno y unos personajes secundarios que le permitieran "mostrar un poco el caos en el que estamos viviendo".

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Así, Ruth debe decidir si volver a su pueblo y ser madre con su exnovio del instituto, Silvia se ve envuelta en un crimen y Elvira está marcada por una relación extramatrimonial con un señor mucho mayor que ella.

Aunque Ruth, Silvia y Elvira no se crucen, el escritor sí ha destacado que el escenario, la ciudad de Barcelona, y su recorrido son similares.

"Lo común es el entorno y la secuencia: pasan por un restaurante, dan un paseo, meriendan, toman algo y el desenlace es durante la noche. Pero lo hago porque me da la gana y me divierte, básicamente", ha subrayado.

También aparecen personajes secundarios en más de un cuento, pero, otro elemento común que ha utilizado Casamayor ha sido la escultura, mencionando en cada una de las narraciones a un artista de esta disciplina: Juan Muñoz, Fernando Botero y Jaume Plensa, respectivamente.

Estos tres escultores también permiten al escritor hablar de diferentes barrios barceloneses a través de sus obras expuestas por la ciudad.

Aprovechando este recorrido, Casamayor, ligado a Barcelona desde que se mudó con cuatro años a la ciudad, señala una parte menos conocida y critica el estado en el que se encuentra la capital catalana por el turismo.

"Te puedes morir de éxito. Por ejemplo, La Sagrada Familia ya no es el barrio que era. Ahora es un resort. Es importante visitar cómo crecen y se van transformando los barrios. Hay lugares que son poco visitados y me gusta poder mencionarlos", ha añadido. EFE

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