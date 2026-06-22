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El museo Thyssen se llena de la luz apacible de los paisajes y bodegones de Carmen Laffón

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Madrid, 22 jun (EFE).- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta ‘Carmen Laffón. Variaciones’, una luminosa y apacible muestra de los cuadros y esculturas de la artista sevillana centrada en sus paisajes y en los bodegones de objetos cotidianos, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre.

Carmen Laffón (1934-2021) fue la segunda mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por detrás de la mezzo soprano Teresa Berganza y esta es la primera gran exposición que se le dedica a la artista tras su fallecimiento.

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Bajo el título Carmen Laffón. Variaciones, la exposición incluye 77 obras, entre óleos, carboncillos y esculturas, que giran en torno al personalísimo mundo figurativo de la artista y presenta las ideas y motivos centrales de sus composiciones, que se repiten como variaciones y series a lo largo de sus más de sesenta años de carrera.

Así, las paredes de las salas que dedica el Thyssen a sus grandes exposiciones lucen todas de blanco y presentan los motivos más recurrentes de la artista: la muñeca Marcelina, la cuna, los cestos, las máquinas de coser y los armarios ya sea como cuadros o como esculturas de bronce.

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Junto a ellos, grandes paisajes casi oníricos del Coto Doñana, las viñas, azoteas y horizontes urbanos, y las series sobre la cal o las salinas, de cuando Laffón se atrevió con el blanco.

En su presentación, el director artístico del museo, Guillermo Solana, ha señalado que la obra de Laffón comienza en la intimidad, con una gran carga de “intimismo lírico”, para ir evolucionando y abriéndose al mundo, pero sin salir de su entorno de Madrid, Sevilla y San Lúcar de Barrameda.

La muestra, comisariada por la jefa de Exposiciones del museo, Paula Luengo, está organizada no tanto cronológicamente, sino por series y variaciones independientemente de los años en los que fueron pintadas las obras.

Así, pone de manifiesto las reiteradas variaciones a lo largo de su vida; variaciones que no son un trabajo reiterado en busca de la perfección o la realización de una obra maestra, sino series sin jerarquías, por el mero deleite de volver una y otra vez sobre los mismo temas, ha explicado Solana. EFE

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