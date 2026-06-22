Temas del día de EFE España del lunes 22 de junio de 2026 (13:50 horas)

SENTENCIA ÁBALOS

Madrid - El Supremo impone 24 años de cárcel a Ábalos y 19 a Koldo García por el caso mascarillas

(Texto enviado a las 12:57 horas; 646 palabras)

Madrid - El Supremo impone a Aldama 4 años y medio de cárcel pero suspende la ejecución de la pena

(Texto enviado a las 12:35 horas; 259 palabras)

Madrid - El Supremo apunta en la sentencia al grave deterioro que causa la corrupción a la arquitectura demócratica

(Texto enviado a las 12:57 horas; 411 palabras)

Madrid - El Supremo asegura que Aldama ha colaborado con información "veraz y relevante"

(Texto enviado a las 13:28 horas; 433 palabras)

Madrid - Feijóo pide a Sánchez que asuma su responsabilidad política por Ábalos y dimita

(Texto enviado a las 13:46; 114 palabras)

Madrid - Sumar celebra la condena de Ábalos pero pide la misma contundencia con los corruptores

(Texto enviado a las 13:19 horas; 365 palabras)

Madrid - Ayuso pregunta a Sánchez si la condena a Ábalos "no es suficiente" para convocar comicios

(Texto enviado a las 12:51 horas; 380 palabras)

Madrid - Vox exige la dimisión "inmediata" de Sánchez y llama al PP a presentar una moción censura

(Texto enviado a las 13:29 horas; 311 palabras)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Un CGPJ dividido ordena estudiar si Peinado cometió una falta grave al aludir a la Policía

(Texto enviado a las 11:23 horas; 661 palabras) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

(Texto enviado a las 10:17 horas; 405 palabras)

Madrid - Moncloa, tras citar Peinado a Begoña Gómez para entregar su pasaporte: "No tiene límites"

(Texto enviado a las 10:49 horas; 287 palabras)

Madrid - Óscar López, convencido de que algún juzgado acusará al juez Peinado de prevaricación

(Texto enviado a las 10:07 horas; 334 palabras)

Sevilla - Irene Montero afea que el CGPJ reaccione por críticas a la Policía tras años de 'lawfare'

(Texto enviado a las 11:36 horas; 334 palabras)

Bilbao - Otegi enmarca el auto sobre Begoña Gómez dentro de la operación para "tumbar al gobierno"

(Texto enviado a las 09:59 horas; 299 palabras)

VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid - Las hipotecas moderan al 2,3 % su crecimiento en abril aunque suman 22 meses al alza

(Texto enviado a las 12:17 horas; 754 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios 8023549238) (Infografía)

Madrid - Los desahucios por alquiler e hipoteca caen el 45 % en el primer trimestre, según el CGPJ

(Texto enviado a las 10:51 horas; 450 palabras) (Recursos de Archivo en Efeservicios 8023495894) (Infografía)

OLA CALOR

Madrid - España, atrapada bajo una ola de calor con máximas de hasta 42 grados y noches tórridas

(Texto enviado a las 11:57 horas; 621 palabras) (Foto) (Vídeo)

LIBROS TEXTO

Madrid - Los libros de texto adaptados a 'Lectura fácil' entran en el aula para comprender mejor. Ruth del Moral

(Texto enviado a las 7:00 horas; 725 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022997459)

MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - Los imprescindibles que no deben faltar en el armario de esta temporada.Inmaculada Tapia.

(Texto enviado a las 8:00 horas; 701 palabras) (Foto)

PENDIENTES

PLAN RECUPERACIÓN

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura un acto sobre el impacto que el Plan de Recuperación ha supuesto para la economía española, en el que intervendrán también la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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PREMIOS REY DE ESPAÑA

Madrid - Felipe VI preside la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 43 edición destacan la excelencia y el trabajo de periodistas y medios de varios países galardonados por su desempeño profesional frente a catástrofes, la desinformación y fenómenos sociales como el éxodo migratorio.

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- 19:00 horas.

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BONO CULTURAL

Madrid - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta los detalles del nuevo Bono Cultural Joven destinado a los nacidos en 2008, que a partir de ahora cuentan con otra categoría de gasto: la compra de instrumentos musicales, material artístico y la formación cultural.

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AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:50 HORAS

POLÍTICA

17:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. (Texto)

19:00h.- Madrid.- PRINCESA LEONOR.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, participa en un coloquio sobre la princesa Leonor. Ateneo.

ECONOMÍA

16:30 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- EMPRESAS ASTICAN.- Los ministros de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitan las instalaciones de ASTICAN. Puerto de La Luz.

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17:30h.- Lleida.- UGT LLEIDA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, intervienen en el acto de inauguración de la nueva sede de UGT-Terres de Lleida. Rambla Ferran, 38.

19:30h.- Madrid.- SECTOR SEGUROS.- La presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, Mirenchu del Valle, pronuncia una conferencia sobre el valor social del seguro en la Cátedra Fundación 'la Caixa'. Paseo del Prado, 36.

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20:00h.- Almería.- SOLETES VERANO.- Entrega de la edición especial de Soletes de Verano de la Guía Repsol. Cortijo La Loma de la Isleta del Moro.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta el documental 'Casa y cuartel, ETA contra la Benemérita', un homenaje a los profesionales de la Guardia Civil y sus familias por su contribución en la lucha contra el terrorismo. Centro cultural Nicolás Salmerón. c/ Mantuano, 51.

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SOCIEDAD

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- El ex director general de Emergencias y Extinción de Incendios, de la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla, comparece en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados. (Texto)

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16:00h.- Madrid.- MEDIO AMBIENTE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Ministerio.

17:00h.- Madrid.- GOBIERNO EDUCACIÓN.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene en un encuentro con directivos de LLYC. Oficinas de Llorente y Cuenca. c/ Lagasca, 88.

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19:00h.- Madrid.- PREMIOS REY DE ESPAÑA.- Felipe VI entrega la 43 edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2026, organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y que desde 1983 reconocen la excelencia periodística en los países iberoamericanos, así como en aquellas naciones con las que España mantiene vínculos históricos, culturales y de cooperación. Asiste el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Casa de América. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

19:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- La Academia Madrileña de Gastronomía entrega los X Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:15h.- Santiago de Compostela.- CINE RODAJE.- Tras el éxito en taquilla de 'Operación Camarón', el equipo de producción se traslada a Santiago para rodar su secuela. Sala Capitol. (Texto) (Foto)

18:00h.- Pamplona.- MUSEO NAVARRA.- Acto de celebración del 70 aniversario del Museo de Navarra, al que acude la presidenta regional, María Chivite, entre otras autoridades, que participan en una visita guiada y un acto conmemorativo. Museo de Navarra. (Texto) (Foto)

19:00h.- Palencia.- CULTURA FOTOGRAFÍA.- La fotógrafa Cristina García Rodero atiende a los periodistas antes de la presentación del libro 'La España oculta', dentro el ciclo De Varia Literaria y el festival PallantiaPhoto. Centro Cultural provincial. (Texto) (Foto)

19:00h.- Granada.- MARGARET ATWOOD.- La escritora canadiense Margaret Atwood mantiene una conversación pública con la profesora de la Universidad de Granada Mercedes Díaz Dueñas sobre su trayectoria literaria, como prólogo del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh, que se celebrará en septiembre. Centro García Lorca.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS CORTOMETRAJES.- Los Premios Fugaz del cortometraje español cumplen diez años y celebran una gala especial. Cines Kinépolis Ciudad de la Imagen.

EFE

edr

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