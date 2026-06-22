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Feijóo pide a Sánchez que asuma sus "responsabilidades políticas" por Ábalos y dimita

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Madrid, 22 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánhez, que asuma sus "responsabilidades políticas" y dimita, tras conocer la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

En una rueda de prensa, Feijóo ha dicho que Ábalos "no llegó solo, no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo" sino que lo hizo Sánchez y, por ello, ha afirmado que la única salida del Gobierno es la convocatoria de elecciones inmediata.

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"Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez Pérez-Castejón", ha insistido. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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