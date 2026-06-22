Policías piden respeto a independencia judicial tras la propuesta contra Peinado al dudar de escoltas de Begoña Gómez

Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional han pedido este lunes respetar la independencia judicial tras la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de iniciar un procedimiento por una posible falta grave de desconsideración del juez Juan Carlos Peinado, que justificó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la posibilidad de que sus escoltas le ayudaran a huir de España.

"Nuestra queja no se dirigía contra la resolución judicial ni contra las medidas cautelares acordadas, que respetamos plenamente", ha señalado el SUP, que ha recordado en declaraciones a Europa Press que como sindicato lo que censuran es que el juez Peinado "proyectó sospechas sobre policías nacionales que no están investigados y sin aportar ningún hecho concreto que justificara tales afirmaciones".

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El SUP ha pedido respeto para la decisión del CGPJ, aunque ha apostillado que su crítica no incluía solicitar la apertura de un expediente disciplinario ni tampoco sancionar al juez. "Lo que hemos hecho es utilizar los cauces institucionales previstos por el Estado de derecho para trasladar una preocupación que considerábamos legítima", ha subrayado.

QUE DECIDA LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Desde Jupol también han recordado que valoraron el pasado sábado de "auténtica barbaridad" que el juez Peinado apuntara a la supuesta colaboración de la Policía Nacional en una eventual huida de Begoña Gómez, algo que rechazan "de forma rotunda por poner en duda la profesionalidad y la neutralidad de los agentes".

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No obstante, Jupol ha apuntado que considera que el Estado de derecho dispone de instrumentos suficientes para corregir decisiones judiciales cuando resulte necesario. "En este caso", ha indicado, "entendemos que corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid, como órgano jurisdiccional competente, revisar y, en su caso, enmendar las actuaciones del juez Peinado".

"Consideramos que la intervención del CGPJ mediante una resolución de carácter extraordinario no solo resulta precipitado, sino que proyecta una imagen de injerencia institucional que puede menoscabar la confianza en la independencia judicial y en el normal funcionamiento del Estado de derecho", ha sostenido Jupol.

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El sindicato CEP también ha valorado la decisión del CGPJ de poner en conocimiento del promotor de la acción disciplinaria el auto del juez Peinado por, según ha recordado este sindicato, "sugerir sin un solo dato e indicio y sin la menor cautela" que policías podrían ayudar a huir a Begoña Gómez, lo que califican de "sospecha infamante".

"En la Policía Nacional existe una profunda indignación porque se ha cruzado una línea que nunca debió traspasarse", ha continuado el CEP, que ha terciado: "Lo ocurrido ha causado un daño injusto al prestigio de todo un colectivo y exige una respuesta clara y contundente de las instituciones del Estado".

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EXCESO O ABUSO DE AUTORIDAD

En su resolución judicial para enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte, el juez Peinado aseguró que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

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La Comisión Permanente del CGPJ ha decidido este lunes iniciar el procedimiento contra Peinado de acuerdo al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dicho artículo establece como falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

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Fuentes jurídicas han señalado que el acuerdo ha sido aprobado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, si bien cuatro vocales discrepantes han formulado voto particular.

La reunión de urgencia de este domingo se produjo después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase a Isabel Perelló la "más enérgica queja" por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado.

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La Dirección General de la Policía Nacional también expresó su más "absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, integridad y prestigio" de sus funcionarios frente a cualquier "injustificada argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes".