La familia del matemático Julio Rey Pastor cede el legado documental familiar al CSIC

Madrid, 22 jun (EFE).- La familia del matemático español Julio Rey Pastor, fallecido en 1962, ha cedido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el legado documental familiar, que incluye la correspondencia con importantes personalidades científicas, entre ellas Albert Einstein.

Este legado reúne 131 registros que incluyen documentación personal, académica y científica, además de materiales gráficos, publicaciones y diversos objetos, como correspondencia con científicos e instituciones nacionales e internacionales, cuadernos de trabajo, borradores de textos y conferencias, fotografías, recortes de prensa, o revistas con sus artículos.

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Entre los documentos que han sido cedidos figura también una placa conmemorativa de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y prendas utilizadas por el matemático en actos académicos, y todo el material pasará a ser conservado por la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, ha informado hoy este organismo.

El CSIC ha valorado la relevancia científica, histórica e institucional de la donación, tanto por la relevancia de Julio Rey Pastor como una de las figuras fundamentales de las matemáticas españolas del siglo XX, como por su estrecha vinculación con la historia del CSIC como figura central en la creación en 1915 del Laboratorio y Seminario Matemático, creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, entidad antecesora del Consejo.

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El legado aporta igualmente documentación que permite contextualizar la proyección pública de Rey Pastor, su participación en redes científicas transnacionales y la recepción de su figura en España y en Argentina, donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

Julio Rey Pastor fue uno de los matemáticos españoles más influyentes de su tiempo, reconocido por sus contribuciones a la geometría y al análisis matemático, así como por su decisivo papel en la renovación de la enseñanza y de la investigación matemática en España. EFE

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