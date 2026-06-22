Las hipotecas moderan al 2,3 % su crecimiento en abril aunque suman 22 meses al alza

(Actualiza con reacciones del sector)

Madrid, 22 jun (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 40.010 en abril, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 2,3 % más que un año antes, con lo que suman 22 meses de incrementos interanuales, si bien con respecto a marzo la cifra ha sido un 14,3 % inferior.

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Para el sector inmobiliario, esa moderación en el crecimiento de la firma de hipotecas es síntoma de la desaceleración que se está produciendo.

El director de Estudios del portal inmobiliario Pisos.com, Ferrán Font, explica que la cifra de hipotecas constituidas en abril, más de 40.000, continúa siendo elevada para ese mes, pero el ritmo de crecimiento (el 2,3 %) se va reduciendo y comienza a converger con la evolución de las compraventas de vivienda, que ya muestran tasas negativas.

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Font augura que las compraventas y la concesión de nuevas hipotecas continuará contenida durante los próximos meses, mientras que la directora de Estudios del portal Fotocasa, María Matos, cree que la actividad hipotecaria seguirá fuerte, pues, aunque las condiciones de financiación empiezan a ajustarse, siguen siendo atractivas para los compradores.

Matos reconoce, no obstante, que el mercado está entrando en una fase de mayor moderación y explica que, "aunque el volumen de operaciones continúa creciendo, las entidades financieras comienzan a ajustar progresivamente sus estrategias comerciales".

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"Es la banca la que está empezando a redefinir el mercado desde la oferta de crédito", según Matos, que señala que las entidades "están adoptando una posición más prudente", ajustando precios y condiciones.

Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas constituidas en abril alcanzó los 173.331 euros, un 11,1 % más que en el mismo mes del año pasado, aunque respecto a marzo el importe medio es un 0,5 % inferior.

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Ese crecimiento interanual por encima del 10 % se debe a que cada operación requiere cada vez más financiación, explica el consejero delegado y cofundador de la plataforma de inversión Equito, Robin Decaux, que señala que, aunque el crédito sigue acompañando, acceder a una vivienda exige importes cada vez más elevados.

Además, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 21 %.

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Entre enero y abril, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 7,9 %, al situarse por encima de las 514.000 operaciones en esos cuatro meses, y el capital prestado un 19,6 %.

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en abril fue del 2,90 %, algo más que en marzo, en que fue del 2,84 %, aunque ya son 15 los meses consecutivos en los que es inferior al 3 %, y el plazo medio de 25 años.

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Un 37,1 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y un 62,9 % a tipo fijo, siendo ya ocho los meses en que representan más del 60 %.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,86 % para las de tipo fijo, por encima del 2,86 % para las primeras y del 2,83 % para las de tipo fijo en marzo.

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El director general de Idealista/Hipotecas, Juan Villén, afirma que la tendencia al alza de los tipos de interés se mantendrá en los próximos meses y añade que a los que estén en proceso de compra o revisión de su hipoteca les merece la pena cerrar las condiciones con el banco cuanto antes.

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 6,3 % en abril respecto a un año antes.

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Las novaciones o modificaciones con la misma entidad financiera se redujeron un 15,8 % y las subrogaciones al acreedor, cuando lo que cambia es la entidad financiera, un 26,7 %.

Por el contrario, las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, aumentaron un 38,1 %.

Decaux dice que los datos muestran que el mercado ha dejado atrás la fase de ajustes más intensos y entra en una etapa en la que la necesidad de renegociar condiciones hipotecarias es menor.

Según el INE, el 82,4 % de las 9.837 hipotecas con cambios en sus condiciones en abril se debieron a modificaciones en los tipos de interés. EFE