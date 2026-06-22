Sánchez y Pradales mantendrán una nueva reunión bilateral antes de agosto

Madrid, 22 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, se reunirán en el marco de la comisión bilateral entre ambos ejecutivos antes del próximo mes de agosto.

Así lo ha confirmado la consejera de Gobernanza y portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, en una comparecencia de prensa al término de una reunión en el ministerio de Política Territorial, donde los dos gobiernos han firmado dos nuevas transferencias: una relativa a los seguros agrarios y otra sobre la ampliación de funciones en materia de tráfico y seguridad vial.

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Estos dos acuerdos que se han firmado este lunes se acordaron precisamente en el anterior encuentro bilateral que Sánchez y Pradales mantuvieron en marzo pasado. EFE

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