Pirotécnicas tomarán acciones legales contra el veto de ayuntamientos por los incendios

Santiago de Compostela, 22 jun (EFE).- El sector pirotécnico de Galicia ha amenazado este lunes con emprender acciones legales contra los ayuntamientos que prohíban o limiten los fuegos artificiales en las fiestas populares para reducir el riesgo de incendios forestales o las molestias por ruido.

La Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) ha denunciado en un comunicado la "deriva restrictiva y arbitraria" aplicada por diversos ayuntamientos y el "populismo ambiental" de concellos como Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o Padrón (A Coruña) contra una actividad económica "legal y regulada".

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Ha advertido de que emprenderá acciones legales y exigirá compensaciones económicas contra los que cancelen de forma unilateral contratos en vigor o "alienten e inviten públicamente" a no contratar pirotecnia basándose en motivos que considera "ideológicos, populistas, discriminatorios y que vulneran el derecho fundamental al trabajo".

La AGIP ha insistido en que los espectáculos pirotécnicos son de escasa duración, "anunciados y perfectamente localizados" y "no generan riesgo real" de incendios.

Considera que su veto es una "cortina de humo" para generar una imagen de responsabilidad, mientras el rural está abandonado y los montes sin limpiar.

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Según la asociación, las estadísticas oficiales de la Consellería do Medio Rural gallega y las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente "dejan claro que la incidencia de la pirotecnia en los incendios forestales es prácticamente nula" y pone de ejemplo 2025, cuando el impacto de la pirotecnia profesional y regulada fue cero.

"En toda la historia de las estadísticas forestales de Galicia no consta ni un solo gran incendio provocado por pirotecnia profesional y, cuando ocurre algún incidente, en la práctica totalidad de los casos se trata de conatos que no superan la barrera de una hectárea", ha asegurado.

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También ha rechazado las críticas a los espectáculos por el ruido y las molestias causadas a personas sensibles o animales, que considera un "insulto a la inteligencia" debido a que se celebran en un horario marcado y no duran más de quince minutos, mientras se mantienen verbenas populares, conciertos y atracciones de feria durante horas y días consecutivos.

El Ayuntamiento de Padrón anunció recientemente que dejará de usar pirotecnia durante los meses de alto riesgo de incendios y el de Vilagarcía creó un grupo de trabajo para estudiar cómo reducir el uso de bombas de palenque en las fiestas por el malestar causado a personas y animales. EFE

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