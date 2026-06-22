Espana agencias

Pirotécnicas tomarán acciones legales contra el veto de ayuntamientos por los incendios

Guardar
Google icon

Santiago de Compostela, 22 jun (EFE).- El sector pirotécnico de Galicia ha amenazado este lunes con emprender acciones legales contra los ayuntamientos que prohíban o limiten los fuegos artificiales en las fiestas populares para reducir el riesgo de incendios forestales o las molestias por ruido.

La Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) ha denunciado en un comunicado la "deriva restrictiva y arbitraria" aplicada por diversos ayuntamientos y el "populismo ambiental" de concellos como Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o Padrón (A Coruña) contra una actividad económica "legal y regulada".

PUBLICIDAD

Ha advertido de que emprenderá acciones legales y exigirá compensaciones económicas contra los que cancelen de forma unilateral contratos en vigor o "alienten e inviten públicamente" a no contratar pirotecnia basándose en motivos que considera "ideológicos, populistas, discriminatorios y que vulneran el derecho fundamental al trabajo".

La AGIP ha insistido en que los espectáculos pirotécnicos son de escasa duración, "anunciados y perfectamente localizados" y "no generan riesgo real" de incendios.

Considera que su veto es una "cortina de humo" para generar una imagen de responsabilidad, mientras el rural está abandonado y los montes sin limpiar.

PUBLICIDAD

Según la asociación, las estadísticas oficiales de la Consellería do Medio Rural gallega y las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente "dejan claro que la incidencia de la pirotecnia en los incendios forestales es prácticamente nula" y pone de ejemplo 2025, cuando el impacto de la pirotecnia profesional y regulada fue cero.

"En toda la historia de las estadísticas forestales de Galicia no consta ni un solo gran incendio provocado por pirotecnia profesional y, cuando ocurre algún incidente, en la práctica totalidad de los casos se trata de conatos que no superan la barrera de una hectárea", ha asegurado.

También ha rechazado las críticas a los espectáculos por el ruido y las molestias causadas a personas sensibles o animales, que considera un "insulto a la inteligencia" debido a que se celebran en un horario marcado y no duran más de quince minutos, mientras se mantienen verbenas populares, conciertos y atracciones de feria durante horas y días consecutivos.

El Ayuntamiento de Padrón anunció recientemente que dejará de usar pirotecnia durante los meses de alto riesgo de incendios y el de Vilagarcía creó un grupo de trabajo para estudiar cómo reducir el uso de bombas de palenque en las fiestas por el malestar causado a personas y animales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Podemos tacha de "ignominia" que Aldama se libre de entrar en la cárcel: "En España ser delincuente sale gratis"

Podemos tacha de "ignominia" que Aldama se libre de entrar en la cárcel: "En España ser delincuente sale gratis"

Compromís esperará a escuchar a Sánchez para medir su apoyo al Gobierno, pero le urge adoptar medidas anticorrupción

Compromís esperará a escuchar a Sánchez para medir su apoyo al Gobierno, pero le urge adoptar medidas anticorrupción

La UE acuerda endurecer las penas por abuso de menores y dar más tiempo para denunciar antes de que prescriban

La UE acuerda endurecer las penas por abuso de menores y dar más tiempo para denunciar antes de que prescriban

Sir'Jabari Rice y Justin McKoy no siguen en el MoraBanc Andorra

Infobae

La UD Las Palmas refuerza la defensa con el murciano Andrés Rodríguez, del Teruel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

El CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

ECONOMÍA

Solo uno de cada dos trabajadores cree que su empresa cuida el bienestar de su plantilla, frente al 77% de los directivos

Solo uno de cada dos trabajadores cree que su empresa cuida el bienestar de su plantilla, frente al 77% de los directivos

Trabajar al volante pasa factura: la Seguridad Social avala la jubilación anticipada de los conductores profesionales por su alta siniestralidad

El coste oculto que encarece la vivienda nueva en España: uno de cada cuatro euros son impuestos, cargas públicas y tasas

Hasta cuatro días libres por calor extremo: los trabajadores pueden acogerse a un permiso retribuido durante las olas de calor

La economía española crece 22 veces más que la alemana desde la pandemia y lidera la recuperación en Europa, según datos del Gobierno

DEPORTES

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay