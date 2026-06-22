Once fallecidos en accidentes de tráfico este fin de semana, entre ellos cinco motoristas

Madrid, 22 jun (EFE).- Once personas han perdido la vida en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras durante este fin de semana, entre ellos seis usuarios vulnerables: cinco motoristas y un peatón.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), el día con más siniestros del fin de semana fue el viernes, con cinco accidentes y otros tantos fallecidos; seguido del domingo, con cuatro accidentes y el mismo número de víctimas mortales; mientras que el sábado se registraron dos siniestros y dos muertos en carreteras.

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Casi todos los accidentes -10 de 11- han ocurrido en vía convencional y solo uno en autopista y autovía y, sobre el tipo de accidentes, se trata de 4 salidas de la vía, 4 colisiones y un atropello a un peatón.

Los siniestros han tenido lugar en Burguillos del Centro (Badajoz), Hornachuelos (Córdoba), Cuenca (Cuenca), Fuente el Saz de Jarama y Móstoles (Madrid), Tudela (Navarra), Tejeda (Las Palmas), Castel de Cabra (Teruel), Peñafiel (Valladolid) y Sopuerta (Bizkaia).

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En lo que va de año, hasta ayer 21 de junio, Tráfico ha contabilizado 464 víctimas mortales en las carreteras. EFE