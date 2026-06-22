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Fin del Mundial para Schlotterbeck, turno en el once para Rudiger

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- Entre las dos victorias, la clasificación para las eliminatorias de un Mundial doce años después y la espera de rival desde la certeza del primer puesto de grupo, Alemania lamentó este lunes la baja por lesión para el resto del torneo de Nico Schlotterbeck, central zurdo y titular fijo en el once de Julian Nagelsmann, en el que ahora lo suplirá Antonio Rudiger.

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En el primer tiempo del duelo de pasado sábado contra Costa de Marfil, el central de 26 años del Borussia Dortmund se dañó el ligamento medial en el tobillo izquierdo. La Federación Alemana de Fútbol anunció este lunes su baja por “varios meses” por ese motivo, con lo que se perderá el resto del Mundial (había sido el elegido para la alineación inicial en los dos encuentros jugados junto a Jonathan Tah), según revelaron las pruebas médicas a las que fue sometido en el campo base de Winston Sallem, al que regresó el equipo tras su última victoria en Toronto.

En cualquier caso, Nico Schlotterbeck, internacional en 29 ocasiones, con un gol, precisamente en la primera cita en Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Curazao (7-1), “permanecerá con el equipo" en Norteamérica "por el momento”, según anunció la DFB.

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Aún necesita “tiempo” el futbolista “para asimilar todo”, como contó él mismo en ‘Instagram’.

“Lo que importa ahora es el equipo. Merece el apoyo total de todos los alemanes. ¡Unámonos y demostremos que apoyamos a este equipo en momentos buenos y difíciles y que les apoyemos en su camino hacia el título del Mundial!", recalcó.

“El domingo estaba en el fisio cuando me enteré. Él estaba tumbado al lado mío en la camilla. Es un momento muy difícil. En realidad, no sabes qué decir. Tenemos que estar ahí para él, pero creo que también le viene bien la tranquilidad. Si ahora va todo el mundo y le dice ‘recupérate pronto’, también puede resultar molesto. Por eso creo que una distancia sana, dejarle un poco en paz para que lo procese primero, le viene bastante bien”, expuso este lunes su compañero Nadiem Amiri ante la prensa.

“Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo como un defensa excepcional, especialmente por su excelente salida de balón. Podría haber sido su Mundial. Todos intentamos reforzarlo el domingo. Por suerte, es un chico muy positivo que ya está mirando hacia adelante otra vez. Es una buena señal que se quede aquí dentro del círculo del equipo por el momento, porque también tiene influencia fuera del campo”, analizó Julian Nagelsmann, su técnico.

“A pesar de su ausencia, seguimos muy bien posicionados para el Mundial en la defensa con centrales como Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Waldemar Antón y Malick Thiaw”, añadió el seleccionador.

“Su pierna izquierda es oro”, valoraba hace unos días Antonio Rudiger, que se perfila como su sustituto en la zaga de Alemania, ya en el encuentro de la última jornada contra Ecuador, pero, sobre todo, más adelante, con las eliminatorias ya a la vista, una vez que su equipo ya tiene asegurado su primer puesto de grupo por sus dos triunfos frente a Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1).

En ambos encuentros disputó minutos, en el primero con 17 minutos en el lugar de Jonathan Tah y en el segundo todo el segundo tiempo, después de la lesión de Nico Schlotterbeck.

Ahora asumirá la titularidad el central del Real Madrid, renovado por un año más por el club blanco a sus 33 años, a la espera de la ilusión que le hace trabajar junto a Jose Mourinho. Antes tiene el Mundial. Aspira a todo Alemania. EFE

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