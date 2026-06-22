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El Real Oviedo encara sus dos últimas semanas de vacaciones

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Oviedo, 22 jun (EFE).- El Real Oviedo continúa perfilando la plantilla del próximo curso mientras la plantilla azul encara sus dos últimas semanas de vacaciones ya que el regreso a los entrenamientos y el comienzo de la pretemporada está fechado para el próximo lunes 6 de julio.

"La plantilla está en fase de construcción. Habrá muchos movimientos, ya hubo y los habrá. Hay jugadores muy cotizados, pero no me importa que se vayan jugadores si los que vienen tienen nivel suficiente", explicó Julián Calero la semana pasada cuando visitó las instalaciones del Grupo Pachuca en México y pudo conocer en persona a Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo.

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Está previsto que la próxima semana el club anuncie el fichaje del ex de la secretaría técnica del Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Espanyol, David Fernández, que tras finalizar su contrato con la entidad blaugrana se unirá a la estructura deportiva carbayona para trabajar junto al director general azul, Agustín Lleida.

El Real Oviedo sigue peinando el mercado de fichajes y en el mes de junio ya ha anunciado cuatro futbolistas: el lateral Aisar Ahmed, el mediocentro Youness Lachhab y los mediapuntas Pablo Sáenz y Jacobo González.

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Se esperan, como mínimo, seis incorporaciones más a lo largo del mercado estival y lo que todavía no ha echado a andar son las salidas ya que con una plantilla actualmente de 23 fichas el club no cuenta con cinco de esos futbolistas como mínimo, incluido todos los que jugaron cedidos en otros clubes el curso anterior.

Con la campaña de abonados avanzando a muy buen ritmo y rozando ya los 25.000 abonados cuando solo quedan seis días para que finalice el plazo de renovación, la otra gran cuestión de la actualidad del Real Oviedo es qué hará Santi Cazorla ya que el capitán y símbolo azul todavía no ha anunciado si seguirá o colgará las botas. EFE

pfg/rm/jpd

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