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El Racing anuncia el fichaje de Canales

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Santander, 22 jun (EFE).- El Real Racing Club ha anunciado este lunes el fichaje de Sergio Canales como primer refuerzo para la temporada 2026/27 en LaLiga EA Sports.

El centrocampista santanderino, formado en las Instalaciones Nando Yosu, vuelve a su casa 16 años después. EFE

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