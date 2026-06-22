El Racing anuncia el fichaje de Canales

Santander, 22 jun (EFE).- El Real Racing Club ha anunciado este lunes el fichaje de Sergio Canales como primer refuerzo para la temporada 2026/27 en LaLiga EA Sports.
El centrocampista santanderino, formado en las Instalaciones Nando Yosu, vuelve a su casa 16 años después. EFE
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