El Ministerio de Ciencia suma ya 128 municipios a la Red Innpulso

València, 22 jun (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Red Innpulso, ha entregado este lunes la distinción 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' a diecinueve localidades de España, con lo que los municipios que integran esta red llega ya a los 128.

Los nuevos ayuntamientos que se adhieren a esta Red Innpulso son los de Alicante, Córdoba; Elche (Alicante), Torrevieja (Alicante); Alboraya (Valencia); Almassora (Castellón); Chiclana de la Frontera (Cádiz); Denia (Alicante); Mogan (Las Palmas); Mollet del Vallès (Barcelona); Montilla (Córdoba); Palencia; Tres Cantos (Madrid); Vic (Barcelona); Alfaro (La Rioja); Baltanás (Palencia); Mengíbar (Jaén); Onil (Alicante) y Picanya (Valencia), según el ministerio.

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El acto de entrega ha estado presidido este lunes en Picanya (Valencia) por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la Red Innpulso, "acelerando como nunca -ha dicho- la introducción de la ciencia y la innovación en la gestión local con nuevas figuras como los Agentes de Innovación y con más facilidades para tejer redes, atraer inversiones y talento, acceder a programas europeos o impulsar la Compra Pública de Innovación y los sandboxes urbanos".

Riesgo también ha destacado el papel de la Red Innpulso como una herramienta esencial para trasladar el conocimiento científico y tecnológico a la vida cotidiana de la ciudadanía y construir ciudades más resilientes, sostenibles y capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI.

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La secretaria general ha recordado que la Red Innpulso constituye un espacio de cooperación en el que las ciudades comparten soluciones innovadoras para mejorar los servicios públicos, desde sistemas inteligentes de movilidad, gestión eficiente del agua y alumbrado sostenible hasta iniciativas de innovación social que fortalecen la participación ciudadana y los vínculos comunitarios.

El acto también ha contado con la intervención de la presidenta de la Red Innpulso y alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, y el alcalde de Picanya, Josep Almenar.

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Además, se ha celebrado un diálogo que han mantenido, en representación de las ciudades de la Red Innpulso, el alcalde de Alcoi, Antonio Francés; la alcaldesa de Palencia, Raquel Andrés; la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, y al alcalde de Salinas, Isidro Monzó.

Según recuerda el ministerio, la Red Innpulso es un foro de encuentro que tiene por objeto el impulso y reconocimiento en materia de innovación a las administraciones locales, a la vez que fomenta la colaboración entre los ayuntamientos de la Red y la mejora del potencial innovador de sus miembros.

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La Red Innpulso es un agente cada vez más activo de instrumentos de innovación como son la Compra Pública de Innovación, el acceso a programas de formación y de promoción internacional en eventos relacionados con I+D+i, el desarrollo de laboratorios urbanos, y el acceso a recursos financieros para proyectos de desarrollo urbano. EFE