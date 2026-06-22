El exalcalde de Sevilla Alejandro Rojas-Marcos, bronce mundial de Hyrox a los 85 años

Sevilla, 22 jun (EFE).- El que fuese fundador del Partido Andalucista y alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, ha conseguido este fin de semana, a sus 85 años, la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Hyrox 2026, en el que volvió a subirse al podio tras ser subcampeón en 2025.

Se trata, como informó su equipo en un comunicado, de una competición global de fitness y carrera 'indoor' (en interiores) que combina resistencia y fuerza, con un formato de ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales.

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Rojas-Marcos ha formado pareja con el también sevillano Julio Paneque, de 59 años, en el torneo celebrado en Estocolmo (Suecia), la cita internacional más importante del deporte híbrido, que ha contado con la participación de siete mil atletas, de los que el político sevillano ha vuelto a ser el de más edad.

El triunfo obtenido por estos dos sevillanos se corresponde con la modalidad Doubles de mayor edad y se suma al del año anterior en el Mundial de Chicago.

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En esta modalidad han participado seis parejas, dos de las cuales no pudieron finalizar la competición, en un torneo en el que afirma que asiste sólo "para disfrutar del cariño de gente que se sorprende de lo que puede hacer un viejo terminal".

Junto a Paneque y Rojas-Marcos también han participado en este Campeonato, en la modalidad de Double Mixed, Manuel Halcón, de 42 años, director de Training For Gold y campeón de España de Natación Master; y Matilde Luque, de 41 y campeona de España de Piragüismo. EFE

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