Espana agencias

Fajardo, "enlace" entre Zapatero y Venezuela, rehusa contestar en comisión SEPI del Senado

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- Manuel Fajardo, al que el juez del caso Plus Ultra considera el "enlace" entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela, ha rehusado responder a ninguna pregunta durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fajardo, residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como "el hombre de Zapatero en Venezuela" y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la Sepi concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021- y el entorno del expresidente socialista.

PUBLICIDAD

Al comienzo de la sesión, Fajardo ha leído un breve escrito en el que recordaba su colaboración y alertaba de que no pensaba contestar a ninguna pregunta, al no conocer con antelación los hechos sobre los que le iban a interpelar.

Tras algo más de dos horas y media, durante las cuales varios senadores se han referido a sus presuntas labores de intermediación entre Plus Ultra y Zapatero, y a sus actividades privadas en Venezuela, Fajardo se ha quejado de que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales.

PUBLICIDAD

El compareciente ha destacado, en defensa de su honor, que nunca he ejecutado "acciones sobre ayudas públicas" ni ha cobrado ni se ha beneficiado de nada relacionado con dichas ayudas, de ahí que se haya negado a responder, ya que el objeto de la Comisión es la gestión de la SEPI, con la que él no ha tenido nunca nada que ver.

El juez Calama recogía en su auto diversas conversaciones entre Fajardo y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, así como con Julio Martínez Martínez, considerado "el amigo de Zapatero" en Venezuela, en las que se abordaban las gestiones del expresidente del Gobierno acerca del préstamo a la aerolínea.

Fajardo se ha negado a responder a ninguna cuestión y únicamente ha leído una breve declaración, además de indicar que el papel que se le atribuye en la trama "parece más bien una película de Netflix".

No obstante, la Policía Nacional recoge en un informe numerosos contactos entre la cúpula de la aerolínea y el entorno de Zapatero, que habrían facilitado la concesión del préstamo y que recoge el juez en su auto. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fruta en la cena mejora el control de la glucosa en adultos obesos, según un estudio

Infobae

Euskadi gestionará los seguros agrarios y los centros médicos para el carné de conducir

Infobae

Aviso rojo este martes en Córdoba y Jaén por temperaturas máximas de 44 grados

Infobae

Sumar celebra la condena a Ábalos pero pide la misma contundencia con los corruptores

Infobae

El Supremo asegura que Aldama ha colaborado con información "veraz y relevante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

El CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

ECONOMÍA

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

DEPORTES

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar