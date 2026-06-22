Fajardo, "enlace" entre Zapatero y Venezuela, rehusa contestar en comisión SEPI del Senado

Madrid, 22 jun (EFE).- Manuel Fajardo, al que el juez del caso Plus Ultra considera el "enlace" entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela, ha rehusado responder a ninguna pregunta durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fajardo, residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como "el hombre de Zapatero en Venezuela" y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la Sepi concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021- y el entorno del expresidente socialista.

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Al comienzo de la sesión, Fajardo ha leído un breve escrito en el que recordaba su colaboración y alertaba de que no pensaba contestar a ninguna pregunta, al no conocer con antelación los hechos sobre los que le iban a interpelar.

Tras algo más de dos horas y media, durante las cuales varios senadores se han referido a sus presuntas labores de intermediación entre Plus Ultra y Zapatero, y a sus actividades privadas en Venezuela, Fajardo se ha quejado de que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales.

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El compareciente ha destacado, en defensa de su honor, que nunca he ejecutado "acciones sobre ayudas públicas" ni ha cobrado ni se ha beneficiado de nada relacionado con dichas ayudas, de ahí que se haya negado a responder, ya que el objeto de la Comisión es la gestión de la SEPI, con la que él no ha tenido nunca nada que ver.

El juez Calama recogía en su auto diversas conversaciones entre Fajardo y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, así como con Julio Martínez Martínez, considerado "el amigo de Zapatero" en Venezuela, en las que se abordaban las gestiones del expresidente del Gobierno acerca del préstamo a la aerolínea.

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Fajardo se ha negado a responder a ninguna cuestión y únicamente ha leído una breve declaración, además de indicar que el papel que se le atribuye en la trama "parece más bien una película de Netflix".

No obstante, la Policía Nacional recoge en un informe numerosos contactos entre la cúpula de la aerolínea y el entorno de Zapatero, que habrían facilitado la concesión del préstamo y que recoge el juez en su auto. EFE

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