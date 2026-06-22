Sumar celebra la condena a Ábalos pero pide la misma contundencia con los corruptores

Madrid, 22 jun (EFE).- La nueva coalición Sumar ha celebrado este lunes la sentencia al exministro socialista José Luis Ábalos, condenado a más de 24 años de cárcel por mordidas en contratos de mascarillas, pero ha pedido la misma contundencia con aquellos que incitan a corromper y que, según denuncian, "se van de rositas".

El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y por la contratación irregular de mujeres en empresas públicas; además, ha impuesto una pena de 19 años y ocho meses de prisión a su exasesor Koldo García, mientras que al comisionista Víctor de Aldama le suspende la pena de cuatro años y medio tras colaborar con la Justicia.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa de los partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), la portavoz de los comunes en el grupo Sumar del Congreso, Aina Vidal, ha aplaudido la "contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo", pero ha lamentado que "los defraudadores y corruptores habituales se salgan de rositas".

"Aquellos que juegan con lo público se merecen efectivamente una condena que sea contundente, pero es lamentable cómo la Justicia de este país permite que los corruptores se salgan con la suya una y otra vez", ha declarado, y ha mencionado a continuación a Víctor de Aldama, pero también a empresas como Ferrovial, OHL, Acciona y Endesa.

PUBLICIDAD

En concreto, de Aldama ha dicho que es "inaudito que un pijo mafioso sin escrúpulos que decidió jugar con la vida de los españoles y españolas durante la pandemia, a día de hoy se vaya de rositas a la calle".

Además, ha pedido a sus socios del PSOE que "dejen de lastrar" el Gobierno de coalición ante las causas judiciales que afectan a los socialistas, como el caso Ábalos, y ha asegurado que todavía tiene que dar "muchas explicaciones".

PUBLICIDAD

En la misma línea, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño, ha pedido la misma contundencia con los políticos corruptos que con los corruptores y ha instado al PSOE a "limpiar su casa, poner orden y a dejar de ser un lastre para el Gobierno y el bloque progresista".

Por otro lado, ha reclamado a la Justicia "la misma diligencia" para otros casos como la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)